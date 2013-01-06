Встреча Нового 2013 года: как это было

Новости Беларуси. 31 декабря. За спиной уже дыхание наступающего. В это время, как правило, встречают гостей, однако какой праздник без его главного символа? Живая елка в доме Виктории — неизменный атрибут, поэтому лучше поздно...

А тем временем в семье Солодких к встрече готовы. Остались последние штрихи... А на столе особенное меню. В этом году исключительно блюда из рыбы и, конечно, коронное шампанское!

Новый год, хоть его и принято отмечать в кругу семьи, недаром имеет статус «народный». А значит, яркий, громкий и с размахом, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

В центре столицы - аншлаг. На сцене вовсю выступают артисты, а к елке уже спешит тот, без кого невозможно представить этот праздник. Пришлось проделать не близкий путь. Такая уж работа.

Дед Мороз:

Ну конечно же из Беловежской пущи! Торопились минчан поздравить с Новым годом и Рождеством Христовым. Пожелать им здоровья, счастья, удачи в новом году.

Минчане в предвкушении поздравлений, а кто-то заступает на дежурство. У новогодней елки, но на боевом посту Антон Санкевич. Сотрудник милиции в четвертый раз встречает праздник на рабочем месте.

Антон Санкевич, пресс-офицер Октябрьского РУВД Минска:

Самое главное, чтоб никто из людей не травмировался, не получил каких-либо увечий. Чтобы праздник для них прошел, положительном смысле, незабываемо.

По той же причине пост приняли медики.

Ольга Левошко, фельдшер бригады скорой медицинской помощи:

Ну вот подготовились к празднику взяли дополнительное оборудование, но надеюсь оно не понадобится и праздник будет для всех.

В гуще событий оказались и продавцы, смена до утра. На рабочем месте скучать не приходится: заказы нон-стоп под зажигательную музыку.

А на главной арене городских гуляний замерзать никто и не собирается. Атмосфера особенная. Площадка уже стала одним большим домом для тех, кто встречает Новый год на улице. И даже заглянувшие сюда для интереса остаются. Уже намеренно.

Последние минуты 2012 года. Пора провожать. И, напоследок, вспомнить то, что стало уже историей. Как в жизни каждого, так и в жизни целой страны. И вот то, чего так долго ждали и зачем собрались. Секунды до полуночи...Новый отсчет. Впору загадывать желания. Вначале, традиционные и о самом главном, а потом о вполне конкретных ожиданиях и личном....

Тем временем эпицентром всеобщего внимания становится фейерверк у стеллы «Минск — город-герой».

Тонны пиротехнических снарядов взлетают в небо и превращаются в звезды. За спиной праздничный салют, а позади и весь год. Пожалуй, этот момент кульминация ночи, в которую все верят в чудеса.

Люди, которые встретились случайно, за несколько часов стали одной большой семьей. В эту ночь никто не жалел добрых и самых теплых слов. Среди минчан, встречающих Новый год в городе, мы встретили и самого градоначальника Николая Ладутько.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Сегодняшняя атмосфера праздника должна сохраниться на протяжении всего года. Это будет залогом успеха в решении всех планов, которые каждая семья, каждый житель нашего города для себя определил. И в целом, через это мы реализуем то, что мы решили для себя все вместе.

Всех с праздником! Здоровья, благополучия, удачи!

А эти слова преодолели километры стратосферы. Белорус Олег Новицкий поздравляет соотечественников прямо из космоса.

Олег Новицкий:

С Новым годом, вас!

Уехали в 2012 приехали в 2013! На перрон прибывает поезд «Брест-Москва».

Первые километры уже нового года пошли на счетчике и у таксистов. На примету «как встретишь» не в обиде, тем более заказы в эту ночь бьют рекорды. Самим, правда, с размахом не отметишь....

Водитель такси:

Мы отмечаем за рулем - чаем, кофе!

Подошло время и исполнения самых сокровенных желаний. Впрочем, когда часы били двенадцать, было вовсе не до них: Новый год эти женщины встречали не с бокалом шампанского в руке, а в родильных отделениях. Праздничной ночью в стране на свет появились десятки малышей.

Ирина Климович, мама:

немножко страшновато. Но хорошо всё прошло. Бригада сработала. Врачи молодцы.

Счастье материнства — и есть волшебство! Убеждена уже дважды мама Ирина Климович. В Бресте именно её малыш первым появился на свет. Весит новогоднее чудо 3 килограмма 240 граммов. Мальчик, для которого уже и имя придумали, чувствует себя хорошо. Выписка - через несколько дней. Дома пополнение с нетерпением ждут шестилетний братишка и любящий папа.

Ирина Климович:

Родители, родственники, друзья - все-все поздравляют с праздником, с долгожданным ребёночком нашим счастливым. Большим подарочком под ёлочку. Пусть растёт! Главное, чтоб здоровенький был...