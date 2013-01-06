В главном витебском храме - Свято-Успенском Соборе — прошла первая рождественская служба

Новости Беларуси. Центральное событие сегодня, 6 января, - церемония передачи Вифлеемского огня Митрополиту Минскому и Слуцкому Филарету, Патриаршему Экзарху всея Беларуси в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. По многолетней традиции частицу христианской святыни передадут и в другие церкви. Вечером Всенощное бдение совершит Владыка Филарет. Ночью - Божественная литургия. Службы проходят сегодня во всех храмах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в главном витебском храме - Свято-Успенском Соборе — первая праздничная служба уже прошла. Но верующие, которые не смогут побывать на всенощной, идут в церковь целый день.

В канун Рождества быть ближе к Богу стараются все. Многие в храм приходят семьями. Сегодня здесь особенно праздничная атмосфера. Украшенные ели не в честь светского Нового года, а как символ вечной жизни. К встрече Рождества верующие готовятся особенно. Сегодня подходит к концу один из самых длинных постов.

Протоиерей Михаил, настоятель Свято-Успенского кафедрального Собора:

Этому празднику предшествует 40-дневный пост, где все верующие приносят плоды своего покаяния, пересматривают свое духовное состояние, освобождаются от всяких скверно-телесных и душевных, и безусловно особо являют милосердие к ближнему.

Сочиво - блюдо из зерен пшеницы с орехами, медом и сухофруктами. От него пошло и название - Сочельник. Отведать сочиво можно лишь с появлением первой звезды - символа Вифлеемской, что взошла в момент рождения Иисуса. Самое главное - наполнять рождественское время добрыми мыслями и делами.

Православная верующая:

Традиции, как у всех, древние. Это большой праздник, если бы не было этого праздника, не было бы православия. Дай Бог Вам здоровья, счастья, радости.

Рождественские богослужения начнутся в храмах поздно вечером, а завершатся уже с наступлением самого Рождества. После этого верующие смогут продолжить отмечать светлый праздник за семейным столом. На котором после 40-дневного поста может быть все, что душа пожелает.

С праздником православных христиан Беларуси поздравил Президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Рождество не случайно является одним из самых любимых праздников на белорусской земле. Ведь Православная церковь всегда была вместе с народом, сыграла важную роль в становлении государственности и формировании характера белорусов. И сегодня она является нашим надежным помощником в социальном служении, делах милосердия и просвещения.