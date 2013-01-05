5 января более 40 соцработников получили награды в Минске

Новости Беларуси. Благодаря усилиям этих специалистов жизнь многих людей наполнилась смыслом и обрела надежду. День работников социальной защиты отмечают 5 января в Беларуси. С профессиональным праздником ветеранов и работников этой системы поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Представители вашей профессии воплощают лучшие человеческие качества – милосердие, сострадание, умение сопереживать. Изо дня в день вы дарите участие и душевную теплоту тем, кто нуждается в заботе и поддержке. Храните верность своему высокому призванию, и пусть оно принесет вам радость и заслуженное уважение.

В настоящее время в организациях системы соцзащиты работают более 36 тысяч человек. И сегодня в Минске чествовали лучших в профессии. Почетные грамоты и благодарности Минтруда и Мингорисполкома получили более 40 сотрудников.

Государство оказывает поддержку различным категориям населения. Особое внимание - одиноким старикам, инвалидам и семьям с детьми. В республике успешно функционируют полторы сотни территориальных центров социального обслуживания. На учете в них состоит более 1,5 миллионов человек, которые нуждаются в помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вера Лейковская, директор ГУ «Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов» Минска:

Это не первая награда, но мне все равно приятно. Потому что любая награда – это оценка труда, не только меня, как руководителя, это оценка труда всего моего коллектива.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Мы будем продолжать целый ряд мероприятий, социальных проектов, которые были начаты в этом году. Этой социальной выставкой-ярмаркой «50 плюс», новую выставку-ярмарку будем организовывать и проводить «Я буду мамой», она будет так называться, это в поддержку программы демографической безопасности города Минска. Наконец-то будет открыто отделение дневного пребывания для пожилых людей.