Построить дом за 2 недели! В Узденском лесхозе рассказали, как такое возможно
В небольшом помещении цеха и происходит вся магия – производство материалов для домокомплектов. Сырье, которое сюда поступает, проходит тщательную сортировку. Чтобы изготовить один проект, необходимо около двух недель, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. А за месяц вполне возможно возвести и два дома.
Андрей Трус, станочник деревообрабатывающих станков Узденского лесхоза:
Сразу заготовка приезжает с сушилки мне на станок, прострагиваем мы его. У нас на дома идет брус с сечением 150 на 70. Это чашкозарезной станок, закладываем заготовку, приносят нам проект дома, тут все размеры и все, что надо запиливать. Закладываем заготовку, выставляем размеры, все упоры стоят по нужным размерам. Заготовку запиливаем и постепенно подсовываем, потом подписываем. Одну стенку сделали, сложили и вывезли. Потом приступаем к следующей, так по каждой позиции.
Для того чтобы наладить выпуск домокомплектов, в лесном хозяйстве приобрели чашкорезный станок. Остальное оборудование было. Новый аппарат работает в автоматическом режиме, а значит, человеческий фактор сведен к минимуму. Станочникам лишь необходимо задавать правильные параметры и контролировать процесс. Вообще выпуск домокомплектов в лесхозе освоили всего год назад. Первый объект установили в поселке Новая Околица.
Первый опыт стал удачным, и дальше пошли заказы. Всего лесхоз реализовал уже четыре домокомплекта. Материалы в сложенном виде отправляются заказчикам, дается план сборки. Возвести дом своей мечты можно самостоятельно или с помощью строительной бригады. Это как конструктор, только для взрослых. Главное – следовать инструкции. Ошибиться невозможно – вся древесина пронумерована.
Анатолий Давыдовский, инженер по техническому надзору Узденского лесхоза:
В сам домокопмленкт входит все, начиная от фундамента и заканчивая кровлей. Что касается изделий и древесины, то есть это и лаги пола, непосредственно пол сам, профилированный брус, перегородные материалы, в зависимости от того, какая конструкция перегородок. У нас в Бервищах были одинарные из профилированного бруса, на Околицу мы поставляли проект дома, в котором перегородки двойные, тоже с заполнением, только ватой. Также входит туда стропильная система, все отделочные материалы, доска обшивки, то есть вагонка. Человеку остается поставить окна, двери входные и покрытие кровлей заказать, как позволяет кошелек и к чему склонен сам хозяин.
Подробности в видео.