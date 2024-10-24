Построить дом за 2 недели! В Узденском лесхозе рассказали, как такое возможно

В небольшом помещении цеха и происходит вся магия – производство материалов для домокомплектов. Сырье, которое сюда поступает, проходит тщательную сортировку. Чтобы изготовить один проект, необходимо около двух недель, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. А за месяц вполне возможно возвести и два дома.

Андрей Трус, станочник деревообрабатывающих станков Узденского лесхоза: Сразу заготовка приезжает с сушилки мне на станок, прострагиваем мы его. У нас на дома идет брус с сечением 150 на 70. Это чашкозарезной станок, закладываем заготовку, приносят нам проект дома, тут все размеры и все, что надо запиливать. Закладываем заготовку, выставляем размеры, все упоры стоят по нужным размерам. Заготовку запиливаем и постепенно подсовываем, потом подписываем. Одну стенку сделали, сложили и вывезли. Потом приступаем к следующей, так по каждой позиции.

Для того чтобы наладить выпуск домокомплектов, в лесном хозяйстве приобрели чашкорезный станок. Остальное оборудование было. Новый аппарат работает в автоматическом режиме, а значит, человеческий фактор сведен к минимуму. Станочникам лишь необходимо задавать правильные параметры и контролировать процесс. Вообще выпуск домокомплектов в лесхозе освоили всего год назад. Первый объект установили в поселке Новая Околица.

Первый опыт стал удачным, и дальше пошли заказы. Всего лесхоз реализовал уже четыре домокомплекта. Материалы в сложенном виде отправляются заказчикам, дается план сборки. Возвести дом своей мечты можно самостоятельно или с помощью строительной бригады. Это как конструктор, только для взрослых. Главное – следовать инструкции. Ошибиться невозможно – вся древесина пронумерована.