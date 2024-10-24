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Акция «Безопасные каникулы» стартовала в Минской области. ГАИ проводят мероприятия для школьников

24 октября 2024 15:25
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С акцентом – на профилактику ДТП с участием детей. В Минской области стартовала акция «Безопасные каникулы». Сотрудники Госавтоинспекции проводят комплекс мероприятий для школьников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Акция «Безопасные каникулы» стартовала в Минской области. ГАИ проводят мероприятия для школьников-2

Сегодня в гостях у Крупских старшеклассников профильные специалисты. Все вместе повторили правила дорожного движения и важные аспекты передвижения на средствах персональной мобильности. Напомнили инспекторы и про световозвращающие элементы: важность их использования в темное время суток. Внимание уделяют не только правилам безопасности на дороге. Врач психиатр-нарколог рассказала, как бороться с вредными привычками.

Акция «Безопасные каникулы» стартовала в Минской области. ГАИ проводят мероприятия для школьников-4

Анастасия Мельник, врач Крупской центральной районной больницы:
Посещаем как школы с лекциями о вреде алкоголя, также о профилактике суицидального поведения. Беседуем с детьми, проводим обучающие материалы. Если приходят дети на прием ко мне, то также проводим лекции с детьми, беседуем.

В рамках акции «Безопасные каникулы» сотрудники ГАИ посетят все учреждения образования. В 2024 году на территории Минской области с участием несовершеннолетних произошло 65 ДТП, в результате которых 2 ребенка погибли, 78 – получили травмы различной степени тяжести.

# ГАИ # Школьники

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