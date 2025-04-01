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Президент утвердил приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности

01 апреля 2025 13:40
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В Беларуси утверждены приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2026-2030 годы. Соответствующий указ подписал 1 апреля Президент. Документ направлен на консолидацию научного, образовательного и производственного потенциала страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент утвердил приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности-2

В качестве наиболее перспективных и востребованных сфер выбраны цифровые технологии и искусственный интеллект, инновационные технологии в промышленности, биологические и медицинские технологии, инновационные технологии в АПК и пищевой промышленности, научное и научно-техническое обеспечение безопасности человека, общества и государства. В среднесрочной перспективе эти направления позволят достичь значимых результатов в высокотехнологичных и наукоемких секторах экономики, обеспечить стране технологическую безопасность и конкурентные преимущества. 

В связи с этим будут разработаны и утверждены госпрограммы в области науки; научно-технические программы, а также госпрограмма инновационного развития Беларуси на ближайшие пять лет. При этом усилена роль руководителей госзаказчиков программ. На них возложена персональная ответственность за эффективное использование средств, своевременное выполнение заданий и достижение запланированных результатов.

Президент утвердил приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности-4

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
Методология разработки прогноза и методология, примененная при формировании перечня приоритетных направлений, немножко видоизменились. В частности, помимо сокращенного, сжатого перечня приоритетов, были сужены приоритеты, в части вынесения приоритетных направлений только высокотехнологичных, инновационных направлений научных исследований и разработок.

Есть еще определенная новизна в том, что ряд приоритетных областей научных исследований и разработок носит так называемый кроссплатформенный характер. Они применимы для низких отраслей экономики, сфер деятельности общества, государства и так далее.

# Белорусская наука # Наука # Государственная политика в сфере науки # Александр Лукашенко

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