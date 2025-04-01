Президент утвердил приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности

В Беларуси утверждены приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2026-2030 годы. Соответствующий указ подписал 1 апреля Президент. Документ направлен на консолидацию научного, образовательного и производственного потенциала страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве наиболее перспективных и востребованных сфер выбраны цифровые технологии и искусственный интеллект, инновационные технологии в промышленности, биологические и медицинские технологии, инновационные технологии в АПК и пищевой промышленности, научное и научно-техническое обеспечение безопасности человека, общества и государства. В среднесрочной перспективе эти направления позволят достичь значимых результатов в высокотехнологичных и наукоемких секторах экономики, обеспечить стране технологическую безопасность и конкурентные преимущества.

В связи с этим будут разработаны и утверждены госпрограммы в области науки; научно-технические программы, а также госпрограмма инновационного развития Беларуси на ближайшие пять лет. При этом усилена роль руководителей госзаказчиков программ. На них возложена персональная ответственность за эффективное использование средств, своевременное выполнение заданий и достижение запланированных результатов.