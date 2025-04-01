Юмористами рождаются или становятся? Спросили у Бабы Нюры
Этот день не отмечен в красных календарях, но его отмечают во всем мире. Где-то называется День дурака, первоапрельский день, День смеха – как бы он ни назывался, в любом случае это день, когда каждый считает своим долгом разыграть своего какого-нибудь знакомого и, если повезет, быть разыгранным в этот день.
Об этом поговорили в студии ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая:
С чувством юмора рождаются или его можно как-то в себе культивировать?
Анна Клинцевич, Баба Нюра, блогер:
Мне кажется, да, ты рождаешься с этим чувством.
Наталья Надольская:
А как понять, есть чувство юмора или нет? Вам все подряд смешно или как?
Анна Клинцевич:
Не все подряд, но просто когда всем смешно, все понимают, что есть какой-то прикол, есть какая-то история, а тебе не смешно и ты думаешь: «Люди, вы сошли с ума?» – значит что-то не так. Но и есть такие люди, которым не смешно.
Юрий Святокум, ведущий:
Анна, с мужчиной на сцене вы шутили когда-нибудь рядом? Есть вот это вот состояние, когда хочется перетянуть одеяло на себя?
Анна Клинцевич:
На самом деле я тоже считаю, что человек либо умеет шутить, либо не умеет, и неважно, мужчина это или женщина. Есть штука, которую расскажет прекрасный молодой человек, и это будет просто разрыв. Это же шутку расскажу я – и это не будет разрыв. Шутка одна, но подача, эмоции, харизма – оно все работает целиком.
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