Юмористами рождаются или становятся? Спросили у Бабы Нюры

Этот день не отмечен в красных календарях, но его отмечают во всем мире. Где-то называется День дурака, первоапрельский день, День смеха – как бы он ни назывался, в любом случае это день, когда каждый считает своим долгом разыграть своего какого-нибудь знакомого и, если повезет, быть разыгранным в этот день.

Наталья Надольская, ведущая: С чувством юмора рождаются или его можно как-то в себе культивировать?

Анна Клинцевич, Баба Нюра, блогер:

Мне кажется, да, ты рождаешься с этим чувством.

Наталья Надольская:

А как понять, есть чувство юмора или нет? Вам все подряд смешно или как?

Анна Клинцевич:

Не все подряд, но просто когда всем смешно, все понимают, что есть какой-то прикол, есть какая-то история, а тебе не смешно и ты думаешь: «Люди, вы сошли с ума?» – значит что-то не так. Но и есть такие люди, которым не смешно.