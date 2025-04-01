Кочанова и Сергеенко оставили слова поддержки в книге соболезнований в консульстве Мьянмы в Беларуси
Белорусские спасатели прибыли в Мьянму для ликвидации последствий от землетрясения. В стране прошла минута молчания в память о погибших. Белорусы солидарны и выражают поддержку тем, кто потерял родных и близких. Открыта книга соболезнований, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В знак солидарности с братским народом Мьянмы спикеры белорусского парламента Наталья Кочанова и Игорь Сергеенко посетили консульство страны, чтобы лично выразить соболезнования. В книге памяти они оставили искренние слова поддержки, подчеркнув, что Беларусь разделяет боль утраты и готова помочь в преодолении последствий катастрофы. Нашу страну и азиатское государство связывают годы партнерства и взаимного уважения. Беларусь не раз доказывала, что для нас важно не только сотрудничество в экономике и политике, но и человеческая солидарность. В трудные моменты мы всегда готовы протянуть руку помощи – будь то стихийные бедствия или другие вызовы.
Мо Чжо Ту, генеральный консул Мьянмы в Беларуси:
Хочу выразить слова благодарности Президенту Беларуси Александру Лукашенко за помощь народу Мьянмы. Самолет с белорусскими спасателями уже направился в самый пострадавший регион. Если нашему народу понадобится еще какая-то помощь от вашей страны, мы обратимся в МИД.
По официальным данным, число погибших в результате серии подземных ударов достигло 2,7 тысяч человек и продолжает увеличиваться с каждым днем по мере продвижения поисковых работ. Международные и местные команды спасателей прилагают все усилия для оказания помощи пострадавшим. Первая группа белорусских спасателей направилась в Мандалай – наиболее пострадавший от землетрясения район. Работы будут проводиться круглосуточно без перерывов. Второй отряд белорусских спасателей будет доставлен в Мьянму на этой неделе. По поручению главы государства, также в страну планируется направить два борта с гуманитарной помощью.