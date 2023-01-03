Благотворительная акция «Наши дети» продлится до 15 января

Новости Беларуси. От Нового года до Рождества – время главных зимних чудес, когда каждый ребенок, независимо от жизненной ситуации, окружен заботой и вниманием. В Гродно в рамках национальной благотворительной акции «Наши дети» волшебные подарки получили воспитанники специального детского сада № 5, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гости к малышам заглянули депутат Палаты представителей Елена Потапова и представители местного проектировочного предприятия, которое выступило спонсором новогоднего праздника. Этот детский сад специальный – в 14 группах занимаются дети с психофизическими особенностями. Потому и подарки для них подбирали полезные. Не только развивающие игры, но и световой стол для песочной терапии, а также современный бизиборд. Такие игрушки помогут развивать у детей мелкую моторику, речь, логическое мышление и координацию. Не обошлось и без сладких сюрпризов.

Я люблю Новый год, я люблю подарки!

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Получилось так, что мы познакомились с этими детками, с этой группой, с этим садом на моменте развития, начала становления этой группы, когда, конечно, были сложности с формированием материально-технической базы, оформлением группы и так далее. И мы, наверное, были одними из первых, кто пришел сюда с помощью. Благодаря поддержке организаций, физических лиц, благодаря помощи индивидуальных предпринимателей нам удалось всем вместе, дружно, с усилиями детского сада, отдела образования сделать очень интересную, красочно и хорошо оформленную группу. Акция «Наши дети» как повод, наверное, рассказывать об этих хороших делах. Потому что в нашей стране, как мне кажется, акция «Наши дети» продолжается круглый год.