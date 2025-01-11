Президент сказал: электротранспорту быть. Как в Минске запустили первый белорусский троллейбус и трамвай?

Игорь Позняк, СТВ:

Самый известный столичный перекресток и, пожалуй, самое крупное переплетение транспортных путей – как говорят, узел. Старожилы, конечно, помнят, как здесь, за моей спиной, когда-то выстраивалась целая пробка из троллейбусов, а по обе стороны от башен Минска располагались трамвайные остановки, к которым то и дело подъезжали знаменитые рижские трамвайчики. Подъезжали они в 70-е, довольно резво бегали в 80-е, уже со скрипом работали в 90-е, пора и на покой. Кто придет на смену? Тот самый знаменитый рижский завод уже скорее мертв, чем жив. Откуда ждать помощи?

И тут появляется он. На первый взгляд, этот пришелец из Германии действительно кажется спасительным решением. Выглядит этот винтаж, который на тот момент уже разменял четвертый десяток лет, вполне сносно, а потому Карлсруэ, немецкий городок, который на самом деле просто бесплатно избавляется от металлолома – а утилизация таких машин дело недешевое – так вот Карлсруэ готов поставить Минску примерно сотню таких машин. И заметьте, поставить безвозмездно. Но мы, к счастью, хорошенько подумав, вовремя говорим: спасибо, мы как-нибудь сами. Немецкий «щедрый» подарок, так и не став массовым, отработав свой век, украсил минский музей, а столичные улицы совсем скоро заполнили свои родные трамваи, троллейбусы, автобусы, а теперь еще и электробусы.