Специалисты Узденского РЭС проводят рейды по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии
С учетом наступления весеннего периода специалисты филиала «Столбцовские электрические сети» предприятия «Минскэнерго» в очередной раз напоминают об ответственности за безучетное потребление электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нарушителей могут привлечь к административной ответственности и наложению штрафа от 10 до 50 базовых величин. Энергетики Узденского РЭС на регулярной основе проводят проверки по выявлению и пресечению фактов самовольного и безучетного потребления электроэнергии.
Андрей Гугляк, главный инженер Узденского РЭС филиала «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:
Рядовые проверки проводятся с использованием современных измерительных приборов, позволяющих точно вычислить несанкционированное подключение к электрическим сетям. Поэтому нарушителям уйти от ответственности посредством различных скрытых манипуляций не представляется возможным. Любое незаконное вмешательство в работу средств расчетного учета не останется незамеченным.
Если вам стало известно о фактах бездоговорного потребления электроэнергии, сообщить об этом можно на конфиденциальной основе по номерам, указанным на экране.
*На правах рекламы.