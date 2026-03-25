Специалисты Узденского РЭС проводят рейды по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии

С учетом наступления весеннего периода специалисты филиала «Столбцовские электрические сети» предприятия «Минскэнерго» в очередной раз напоминают об ответственности за безучетное потребление электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарушителей могут привлечь к административной ответственности и наложению штрафа от 10 до 50 базовых величин. Энергетики Узденского РЭС на регулярной основе проводят проверки по выявлению и пресечению фактов самовольного и безучетного потребления электроэнергии.

Андрей Гугляк, главный инженер Узденского РЭС филиала «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:

Рядовые проверки проводятся с использованием современных измерительных приборов, позволяющих точно вычислить несанкционированное подключение к электрическим сетям. Поэтому нарушителям уйти от ответственности посредством различных скрытых манипуляций не представляется возможным. Любое незаконное вмешательство в работу средств расчетного учета не останется незамеченным.