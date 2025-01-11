Как отмечал Новый год Якуб Колас? Поговорили с внучкой писателя

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Новый год – семейный праздник! И у каждого человека с этим ярким торжеством связано много воспоминаний, традиций, передающихся из поколения в поколение!

Якуб Колас. Это имя знакомо каждому белорусу еще со школьной скамьи. Благодаря его стихам, поэмам и прозе мы знаем, как жили простые люди в XIX-XX веках. А вот о его личной жизни известно далеко не всем. Хотя это вдохновляющий пример твердых семейных ценностей и устоев. Мария Михайловна Мицкевич – родная внучка Коласа. Вместе с ней вспоминаем самые яркие моменты, связанные с дедушкой.

Мария Мицкевич, внучка Якуба Коласа:

У нас всегда в этом доме, где я и родилась, были елочки. Одна маленькая стояла на первом этаже, в столовой. А вторая, побольше – в этом зале. Внизу стояла елка, там висели конфетки, мы их, конечно, из бумажек вытягивали, а бумажки оставляли висеть.

В семье бережно хранят фотографии тех времен, в том числе новогодние. Это работы Михася – младшего сына Якуба Коласа, отца нашей героини. На них дети возле новогодних деревьев, украшенных игрушками. Некоторые женщина сохранила до сих пор. Им уже более 60 лет.

Мария Мицкевич:

Это вот я. Мне года три, я сижу около елочки. Это кресло видно. Вот оно стоит тут. Руками пытаюсь трогать этот розовый шарик. Это игрушки, которые сохранились, вот грибок, вот Дед Мороз.