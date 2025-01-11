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Как отмечал Новый год Якуб Колас? Поговорили с внучкой писателя

11 января 2025 12:30
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Как отмечал Новый год Якуб Колас? Поговорили с внучкой писателя-2

Новый год – семейный праздник! И у каждого человека с этим ярким торжеством связано много воспоминаний, традиций, передающихся из поколения в поколение!

Как отмечал Новый год Якуб Колас? Поговорили с внучкой писателя-4

Якуб Колас. Это имя знакомо каждому белорусу еще со школьной скамьи. Благодаря его стихам, поэмам и прозе мы знаем, как жили простые люди в XIX-XX веках. А вот о его личной жизни известно далеко не всем. Хотя это вдохновляющий пример твердых семейных ценностей и устоев. Мария Михайловна Мицкевич – родная внучка Коласа. Вместе с ней вспоминаем самые яркие моменты, связанные с дедушкой.

Как отмечал Новый год Якуб Колас? Поговорили с внучкой писателя-6

Мария Мицкевич, внучка Якуба Коласа:
У нас всегда в этом доме, где я и родилась, были елочки. Одна маленькая стояла на первом этаже, в столовой. А вторая, побольше – в этом зале. Внизу стояла елка, там висели конфетки, мы их, конечно, из бумажек вытягивали, а бумажки оставляли висеть.

Как отмечал Новый год Якуб Колас? Поговорили с внучкой писателя-8

В семье бережно хранят фотографии тех времен, в том числе новогодние. Это работы Михася – младшего сына Якуба Коласа, отца нашей героини. На них дети возле новогодних деревьев, украшенных игрушками. Некоторые женщина сохранила до сих пор. Им уже более 60 лет.

Как отмечал Новый год Якуб Колас? Поговорили с внучкой писателя-10

Мария Мицкевич:
Это вот я. Мне года три, я сижу около елочки. Это кресло видно. Вот оно стоит тут. Руками пытаюсь трогать этот розовый шарик. Это игрушки, которые сохранились, вот грибок, вот Дед Мороз.

Как отмечал Новый год Якуб Колас? Поговорили с внучкой писателя-12

Украшали новогодние деревца флажками и бусами. Накрывали стол с любимыми блюдами. Праздники всегда отмечали всей семьей. Весело и дружно.

Подробности в видео.

# Якуб Колос # Мария Мицкевич # Культурные традиции # Новый год

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