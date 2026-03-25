Около 30% поляков выступают за выход страны из ЕС

В рамках исследования респондентам также предложили оценить влияние участия в ЕС на положение дел в Польше: почти 19 % опрошенных заявили, что оно не принесло стране ничего положительного – особенно это касается польских фермеров, которые несут значительные убытки из-за жестких экологических норм Евросоюза. При этом 16 % респондентов сочли, что преимущества и потери от членства в ЕС сбалансированы, 9 % не смогли сформулировать четкого мнения по этому вопросу.