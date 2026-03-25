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Трамп: Иран сделал США очень большой «подарок»

25 марта 2026 06:55
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Трамп: Иран сделал США очень большой «подарок»-0

По словам Президента США Дональда Трампа, Тегеран преподнес американской стороне значительный «подарок», который связан с нефтью и газом и касается Ормузского пролива, пишет ТАСС.

Глава Белого дома рассказал, что иранская сторона поступили для него удивительным образом, преподнеся подарок, который уже прибыл. «Огромная сумма денег, и я не скажу вам, что это за подарок, но это был очень значимый приз», – утверждает американский лидер. Он уточнил также, что подарок не связан с ЯО, однако касается нефти и газа. «Это была очень приятная вещь с их стороны», – отметил Трамп.

Фото: Pinterest
 

# Международная политика # Дональд Трамп

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