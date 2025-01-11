От кружка цимбалистов до народного артиста Беларуси. Евгений Гладков рассказал, как пришёл в музыку

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Следуем примеру предков и встречаем Новый год песнями и плясками! Устоять перед задорными композициями невозможно! Чего только одни цимбалы стоят! Этот старинный инструмент – символ нашей богатой культуры, ее национальное достояние!
Евгений Петрович Гладков – талантливый музыкант, народный артист Беларуси. Родился в тяжелое время, когда мир был охвачен войной.
Именно в эти страшные годы, во время эвакуации из Гомеля, началась его невероятная история. Вернувшись в Беларусь в 1949 году, он стал учиться в школе и открыл для себя удивительный мир музыки, присоединился к самодеятельному оркестру народных инструментов гомельского Дворца культуры железнодорожников имени Ленина, где освоил игру на балалайке и домре.
Евгений Гладков, народный артист Беларуси:
Где-то в 7 классе меня товарищ мой привел во Дворец культуры железнодорожников. И мне вручили в руки балалайку. Первый звук, который я издал в своей жизни, – это было звук балалайки. У меня вся семья была музыкальная, отец играл на рояле немножко, сам, не обучаясь, по слуху. Мать, как эти домохозяйки, ворковала, пела, все мелодии из оперетт того времени.
С юных лет будущий маэстро проявлял себя ярким и самобытным исполнителем. В конце 1958 года он стал первым из сверстников, кто записался в новый кружок цимбалистов.
Евгений Гладков:
Я сразу в этот кружок. Там было несколько нас человек, может, восемь, а учитель приехал из Минска. Он не виртуозный музыкант, но очень умел увлечь. Там все горели этой музыкой. Кроме того, этот руководитель, Константин Антонович Корнилов, еще и солировал. Он прекрасно играл на гитаре, и он играл на всех русских инструментах. Это был пример для подражания. Поэтому я в музыку вошел.
Подробности в видео.