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От кружка цимбалистов до народного артиста Беларуси. Евгений Гладков рассказал, как пришёл в музыку

11 января 2025 12:33
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

От кружка цимбалистов до народного артиста Беларуси. Евгений Гладков рассказал, как пришёл в музыку-2

Следуем примеру предков и встречаем Новый год песнями и плясками! Устоять перед задорными композициями невозможно! Чего только одни цимбалы стоят! Этот старинный инструмент – символ нашей богатой культуры, ее национальное достояние!

Евгений Петрович Гладков – талантливый музыкант, народный артист Беларуси. Родился в тяжелое время, когда мир был охвачен войной.

Именно в эти страшные годы, во время эвакуации из Гомеля, началась его невероятная история. Вернувшись в Беларусь в 1949 году, он стал учиться в школе и открыл для себя удивительный мир музыки, присоединился к самодеятельному оркестру народных инструментов гомельского Дворца культуры железнодорожников имени Ленина, где освоил игру на балалайке и домре. 

От кружка цимбалистов до народного артиста Беларуси. Евгений Гладков рассказал, как пришёл в музыку-4

Евгений Гладков, народный артист Беларуси:
Где-то в 7 классе меня товарищ мой привел во Дворец культуры железнодорожников. И мне вручили в руки балалайку. Первый звук, который я издал в своей жизни, – это было звук балалайки. У меня вся семья была музыкальная, отец играл на рояле немножко, сам, не обучаясь, по слуху. Мать, как эти домохозяйки, ворковала, пела, все мелодии из оперетт того времени.

С юных лет будущий маэстро проявлял себя ярким и самобытным исполнителем. В конце 1958 года он стал первым из сверстников, кто записался в новый кружок цимбалистов.

От кружка цимбалистов до народного артиста Беларуси. Евгений Гладков рассказал, как пришёл в музыку-6

Евгений Гладков:
Я сразу в этот кружок. Там было несколько нас человек, может, восемь, а учитель приехал из Минска. Он не виртуозный музыкант, но очень умел увлечь. Там все горели этой музыкой. Кроме того, этот руководитель, Константин Антонович Корнилов, еще и солировал. Он прекрасно играл на гитаре, и он играл на всех русских инструментах. Это был пример для подражания. Поэтому я в музыку вошел.

Подробности в видео.

# Евгений Гладков # Музыка

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