Дыхательная гимнастика и заземление. Эти техники помогут избавиться от тревоги при социофобии
Социофобия считается одним из наиболее распространенных и сложных психологических расстройств, которое сопровождает человека каждый день, делая любое общение с окружающими и публичные выступления настоящими испытаниями. Люди, страдающие социофобией, испытывают чрезмерный страх перед любыми социальными ситуациями: от посещения общественных мероприятий до выхода на улицу.
Оксана Левченко, врач-психотерапевт медицинского центра «Мерси»:
Страх настолько сильный, что пациенту порой невозможно его побороть. Они боятся всего: звонить по телефону, выйти в магазин, сходить в кафе или кино. Страх, возникающий при социофобии можно описать как страх внимания к собственной персоне. Человек в это время боится негативной оценки окружающих.
Главные симптомы социофобии – чрезмерная тревожность, застенчивость, страх перед осуждением окружающих, панические атаки и неуверенность в себе. Люди с социофобией обычно стараются максимально избегать ситуаций, где им приходится выходить из зоны комфорта. В результате они сталкиваются с социальной изоляцией, утратой возможностей для общения и взаимодействия с окружающим миром.
Оксана Левченко:
У детей и подростков социофобия чаще всего развивается в результате воспитания родителей. Когда родители предъявляют повышенные требования к ребенку, не поддерживают его, критикуют, постепенно у ребенка формируется страх порицания со стороны взрослых.
Социофобия может возникнуть по различным причинам, включая генетическую предрасположенность, психологические травмы или негативный опыт в прошлом. Важно понимать, что социофобия не является прихотью или просто стеснительностью, это серьезное психическое расстройство, которое требует внимания и помощи.
Оксана Левченко:
Социофобией страдает от 5 % до 10 % людей во всем мире, это третье расстройство после расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ и депрессий, чаще всего им страдают женщины. Симптомы, которые возникают при социофобии, можно разделить на психологические и физические. Психологические – страх и тревожность при общении с посторонними людьми. К физиологическим относятся сердцебиение, учащенное дыхание, потливость, подташнивание, головокружение при общении с посторонними людьми.
Для преодоления социофобии необходимо обращаться к психотерапевтам, которые помогут понять причины такой фобии, разработать стратегии преодоления страха и наработать навыки адаптации в социальной среде.
Оксана Левченко:
С целью снятия физических симптомов можно использовать дыхательную гимнастику. На 1-4 – человек вдыхает, на 1-4 за задерживает дыхание, на 1-4 медленно выдыхает, на 1-4 задерживает дыхание. Так несколько дыхательных циклов пока не успокоится учащенное сердцебиение и дыхание, пока человек не поймет, что тревожность снизилась.
Важную роль играет поддержка близких людей, понимание и терпимость окружающих, которые могут помочь человеку с социофобией постепенно преодолевать свои страхи и возвращаться к полноценной жизни.
Оксана Левченко:
Также может использоваться техника заземления. Если пациент сидит, он упирается в кресло, опирается на спинку кресла, чтобы почувствовать, что у него есть опора. Может использоваться и техника отвлечения , когда человек пытается услышать 3 звука, которые он слышит, 3 вещи, которые он видит, 3 чувства, которые он испытывает в это время.
Социофобия – это сложное состояние, которое требует внимания. Социофобия не должна определять человека, а быть лишь временным вызовом, который можно преодолеть с помощью поддержки и профессиональной помощи.
Оксана Левченко:
Лечение начинается с психотерапии, если ее недостаточно, подключается медикаментозное лечение. Психотерапия – это чаще всего когнитивное-поведенческая терапия, которая помогает изменить негативные мысли и установки, преодолеть свои страхи.
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