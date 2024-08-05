Дыхательная гимнастика и заземление. Эти техники помогут избавиться от тревоги при социофобии

Социофобия считается одним из наиболее распространенных и сложных психологических расстройств, которое сопровождает человека каждый день, делая любое общение с окружающими и публичные выступления настоящими испытаниями. Люди, страдающие социофобией, испытывают чрезмерный страх перед любыми социальными ситуациями: от посещения общественных мероприятий до выхода на улицу.

Оксана Левченко, врач-психотерапевт медицинского центра «Мерси»:

Страх настолько сильный, что пациенту порой невозможно его побороть. Они боятся всего: звонить по телефону, выйти в магазин, сходить в кафе или кино. Страх, возникающий при социофобии можно описать как страх внимания к собственной персоне. Человек в это время боится негативной оценки окружающих.

Главные симптомы социофобии – чрезмерная тревожность, застенчивость, страх перед осуждением окружающих, панические атаки и неуверенность в себе. Люди с социофобией обычно стараются максимально избегать ситуаций, где им приходится выходить из зоны комфорта. В результате они сталкиваются с социальной изоляцией, утратой возможностей для общения и взаимодействия с окружающим миром.

Оксана Левченко:

У детей и подростков социофобия чаще всего развивается в результате воспитания родителей. Когда родители предъявляют повышенные требования к ребенку, не поддерживают его, критикуют, постепенно у ребенка формируется страх порицания со стороны взрослых.

Социофобия может возникнуть по различным причинам, включая генетическую предрасположенность, психологические травмы или негативный опыт в прошлом. Важно понимать, что социофобия не является прихотью или просто стеснительностью, это серьезное психическое расстройство, которое требует внимания и помощи.

Оксана Левченко:

Социофобией страдает от 5 % до 10 % людей во всем мире, это третье расстройство после расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ и депрессий, чаще всего им страдают женщины. Симптомы, которые возникают при социофобии, можно разделить на психологические и физические. Психологические – страх и тревожность при общении с посторонними людьми. К физиологическим относятся сердцебиение, учащенное дыхание, потливость, подташнивание, головокружение при общении с посторонними людьми.