Прихожане брестского храма поучаствовали в велопробеге в честь 80-летия освобождения Беларуси. Вот какие места посетили

Олег Лепешенков: Вы с прихожанами стали самыми активными участниками велопробега в честь 80-летия освобождения Беларуси и 40-летия установления собора белорусских святых, который из Бреста отправился в Минск, завершился во всехсвятском храме. Проехали почти 350 километров. Как вам удалось вдохновить на это людей?

Иерей Михаил Мандрик, клирик храма в честь преподобного Серафима Саповского города Бреста:

Вследствие многолетнего опыта предыдущих поездок, потому что у нас хорошие традиции есть. Уже свершилось 10 афанасьевских велопробегов в честь преподобного мученика Афанасия Брестского. Поэтому у нас есть хороший костяк, который за много лет сдружился. Мы друг друга поддерживаем в разных проектах. И когда отец Александр Ширитон обратился с идеей о том, что есть два хороших повода – собор белорусских святых и освобождение Беларуси – мы с радостью поддержали эту инициативу.

Основной группой были ребята из нашего братства. Были помоложе и постарше ребята. Но также нас в этом году поддержали велоклубы, с которыми мы очень хорошо дружим. Мы по-настоящему рады, что у нас получается вместе совершать такие поездки. Многие из них имеют большой опыт путешествий. Мы делимся чем-то своим, открываем монастыри, храмы для них заново. А они рассказывают о своих больших путешествиях, который они совершили.