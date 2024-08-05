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Прихожане брестского храма поучаствовали в велопробеге в честь 80-летия освобождения Беларуси. Вот какие места посетили

05 августа 2024 12:41
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В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с иереем Михаилом Мандриком, священником храма в честь преподобного Серафима Саровского в Бресте.

Прихожане брестского храма поучаствовали в велопробеге в честь 80-летия освобождения Беларуси. Вот какие места посетили-1

Олег Лепешенков:
Вы с прихожанами стали самыми активными участниками велопробега в честь 80-летия освобождения Беларуси и 40-летия установления собора белорусских святых, который из Бреста отправился в Минск, завершился во всехсвятском храме. Проехали почти 350 километров. Как вам удалось вдохновить на это людей?

Прихожане брестского храма поучаствовали в велопробеге в честь 80-летия освобождения Беларуси. Вот какие места посетили-4

Иерей Михаил Мандрик, клирик храма в честь преподобного Серафима Саповского города Бреста:
Вследствие многолетнего опыта предыдущих поездок, потому что у нас хорошие традиции есть. Уже свершилось 10 афанасьевских велопробегов в честь преподобного мученика Афанасия Брестского. Поэтому у нас есть хороший костяк, который за много лет сдружился. Мы друг друга поддерживаем в разных проектах. И когда отец Александр Ширитон обратился с идеей о том, что есть два хороших повода – собор белорусских святых и освобождение Беларуси – мы с радостью поддержали эту инициативу.

Основной группой были ребята из нашего братства. Были помоложе и постарше ребята. Но также нас в этом году поддержали велоклубы, с которыми мы очень хорошо дружим. Мы по-настоящему рады, что у нас получается вместе совершать такие поездки. Многие из них имеют большой опыт путешествий. Мы делимся чем-то своим, открываем монастыри, храмы для них заново. А они рассказывают о своих больших путешествиях, который они совершили.

Какие храмы посетили участники велопробега? Смотрите в видео.

# Религия # общество # Олег Лепешенков

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