Игорь Сергеенко провёл личный прием граждан

Поступило около 10 обращений из разных уголков страны. Для более эффективного диалога и оперативного разрешения ситуаций посредством видеосвязи к разговору подключалось руководство того района, где возникли спорные моменты. При общем взаимодействии парламентариев и представителей местной вертикали часть вопросов решалась сразу же, некоторые для более детального изучения взяты на контроль.

Для Зинаиды Васильевны, которая приехала с несогласием решения медико-социальной экспертизы о снятии статуса «инвалид детства» у внучки, достаточно было разъяснения специалистов здравоохранения на месте.

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В данной ситуации ребенок был слухопротезирован, два уха, проводились постоянные занятия. В том числе ребенок получил профессию в специальной группе и сегодня достаточно успешно работает в учреждении здравоохранения. По большому счету, девушка сама и не высказывает каких-то больших проблем. Требования бабушки, которая представляла интересы своей внучки, излишни, избыточны. Другое дело, что какие-то накопленные обиды, хождение по инстанциям. Сегодня заявительница высказывает о нарушении этики, деонтологии рядом медицинских работников. Вот это будет взято под отдельный контроль.

Практика личного общения с населением будет продолжаться. Причем как в стенах Палаты представителей, так и с выездом на места. Несмотря на многогранность проблем, все рассматриваются в соответствии с законодательством. В процесс вовлечены все госорганы.