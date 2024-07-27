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Президент поздравил жителей Мяделя и района с 700-летием города

27 июля 2024 07:52
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700-летие сегодня, 27 июля, отмечает Мядель. Горожан, а также жителей Мядельского района со знаковой датой поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что, пройдя сквозь время и испытания, Мядельщина сумела сохранить свои неповторимые колорит и традиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поздравил жителей Мяделя и района с 700-летием города-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас знаменитый озерный край, родина народного поэта Максима Танка, известен далеко за пределами Беларуси многочисленными здравницами, детским образовательно-оздоровительным центром «Зубренок» и Национальным парком «Нарочанский». Но самое большое богатство – трудолюбивые и гостеприимные люди, которые своим ежедневным трудом делают лучше и краше наше Отечество и свою малую родину.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко

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