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Более 4,4 млн тонн зерна убрали в Беларуси

27 июля 2024 07:43
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В Беларуси собрано более 4 миллионов 400 тысяч тонн зерна с учетом рапса. По валовому намолоту по прежнему лидирует Минская область, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 4,4 млн тонн зерна убрали в Беларуси-1

Следом идут Брестская и Гродненская. Рапса удалось получить больше запланированного 1 миллиона тонн. Комбайны работают на полях с этой культурой на последних гектарах, преимущественно в Витебской области.

Перед руководителями хозяйств ставится тактическая задача убрать то, что быстрее всего можно потерять. То есть определять первостепенную уборку той или иной культуры: ячменя, пшеницы либо рапса.

# Уборочная кампания # общество

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