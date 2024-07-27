Более 4,4 млн тонн зерна убрали в Беларуси

В Беларуси собрано более 4 миллионов 400 тысяч тонн зерна с учетом рапса. По валовому намолоту по прежнему лидирует Минская область, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следом идут Брестская и Гродненская. Рапса удалось получить больше запланированного 1 миллиона тонн. Комбайны работают на полях с этой культурой на последних гектарах, преимущественно в Витебской области.

Перед руководителями хозяйств ставится тактическая задача убрать то, что быстрее всего можно потерять. То есть определять первостепенную уборку той или иной культуры: ячменя, пшеницы либо рапса.