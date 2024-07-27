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Рабочий визит Лукашенко в Россию продолжается

27 июля 2024 07:30
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Рабочий визит Президента Беларуси в Россию. Накануне двусторонние переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина прошли в закрытом для СМИ формате на Валааме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочий визит Лукашенко в Россию продолжается-1

Еще в четверг, 25 июля, лидеры стран долго общались в формате один на один. Для Александра Лукашенко и Владимира Путина приезжать в эти места в июле стало традицией. Президенты бывали здесь в июле 2019-го и 2023-го. В этот раз визит более продолжительный.

Известно, что в повестке двусторонние отношения в рамках Союзного государства и вопросы региональной безопасности. Анонсируя скорую встречу со своим российским коллегой, наш Президент озвучивал, что планируют обсудить и ситуацию на наших южных рубежах и территории Украины.

# Беларусь-Россия # общество

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