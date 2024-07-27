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Часть нежилого дома обрушилась в Гомеле

27 июля 2024 07:37
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ЧП на улице Крестьянской в Гомеле. Произошло частичное обрушение фасада нерабочего административного здания с четвертого по первый этаж, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Часть нежилого дома обрушилась в Гомеле-1

Продолжаются работы по разборке и уборке конструкций, которые обрушились, а также по поиску возможных пострадавших. Привлечено 26 единиц техники и 57 человек, большинство из которых работники МЧС. По последней информации, людей под завалами не обнаружено. Работы продолжаются. Сотрудники милиции обеспечивают порядок и безопасность на прилегающей территории. Движение на части улицы перекрыто.

# ЧП # общество # Новости Гомеля и Гомельской области

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