Часть нежилого дома обрушилась в Гомеле

ЧП на улице Крестьянской в Гомеле. Произошло частичное обрушение фасада нерабочего административного здания с четвертого по первый этаж, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжаются работы по разборке и уборке конструкций, которые обрушились, а также по поиску возможных пострадавших. Привлечено 26 единиц техники и 57 человек, большинство из которых работники МЧС. По последней информации, людей под завалами не обнаружено. Работы продолжаются. Сотрудники милиции обеспечивают порядок и безопасность на прилегающей территории. Движение на части улицы перекрыто.