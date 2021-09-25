Президент поздравил участников и гостей фестиваля-ярмарки «Дажынкі» в Копыле с главным праздником хлеборобов

Новости Беларуси. Аграрии Минской и Гродненской областей 25 сентября справляют «Дажынкі». Оба региона, так уж повелось, ведут негласную борьбу за пальму лидерства в жатве. Теперь время подвести итоги и ярким праздником закрепить успех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый весомый хлебный каравай – у аграриев центрального региона. Он подтвердил свое звание настоящей житницы с высокой культурой земледелия. Это подчеркнул Президент Беларуси в поздравлении, направленном участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки в Копыле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, что и в дальнейшем вы будете улучшать свои производственные показатели, внедрять самые передовые технологии и задействуете весь потенциал на благо нашей любимой Беларуси. Пусть сегодняшний фестиваль подарит участникам и гостям радость от замечательных встреч и ярких впечатлений, наполнит вас бодростью и оптимизмом на следующий сельскохозяйственный год.