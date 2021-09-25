За что динамовца Александра Прокопенко назвали «народным» и как он стал чемпионом СССР?

Александр Прокопенко – один из лучших белорусских футболистов, полузащитник, мастер спорта международного класса, чемпион СССР 1982 года и номер один в списке 33 лучших футболистов СССР в год динамовского триумфа. Он был единственным футболистом Беларуси, принимавшим участие в Олимпийских играх в Москве в составе сборной СССР. Эксклюзивные факты из жизни легендарного спортсмена от тех, кто знал его лично в документальном проекте «Тайны Беларуси».

После матча сборной ветеранов со «Строителем» Иван Мозер (наставник минского «Динамо») предложил Саше перебраться в Минск. Но это предложение он не сразу принял. Лишь через год Прокопа встречали в Минске, выделили ему комнату в общежитии и порадовали новой бело-синей формой. Большинству белорусских болельщиков Александр запомнился, в первую очередь, блистательной игрой в составе минского «Динамо».

Дмитрий Прокопенко, сын Александра Прокопенко:

Он сразу по приезде в Минск попал. По-моему, две игры за дубль, а потом в основной состав. Со следующего сезона Александр станет самым результативным игроком средней линии, а потом и всей минской команды, выполняя при этом огромный объем работы. Он сочетал в себе феноменальное чувство позиции и умение невероятным образом оказаться в нужную секунду в нужной точке.

Евгений Рыжкович, ветеран футбола:

Это очень сильный футболист. Я, во-первых, с ним два года здесь проиграл на первенстве республики, очень классный футболист. Когда он уехал в 1972 году в «Динамо-Минск», а я играл за дубль «Динамо», у меня там знакомые: и Малофеев, и Савостиков, и все. Я спросил, как наш воспитанник Саша? Должен быть высший класс. 2 июня 1973 года стало знаковым днем для Александра. Именно тогда он впервые вышел в основе «Динамо» против «Днепра», а 20 октября забил первый гол в Высшей лиге чемпионата СССР.

Валентин Домашевич, детский тренер по футболу:

Минское «Динамо», конечно, в 1970-е годы выступало нестабильно. Они то выходила в Высшую лигу, но не всегда удавалось закрепиться, выходила в Первую лигу, и в 1978 году первый круг работал известный украинский специалист Базилевич, но команда была на пятом месте после первого круга, а Эдуард Васильевич Малофеев заканчивал высшую школу тренеров в Москве, и руководство страны пригласило его на должность главного тренера минского «Динамо».

Новый тренер Эдуард Васильевич стал строить свою команду. Он требовал от игроков ярких действий, искренних эмоций, игры, которая нравилась бы зрителям. Также возросли требования к мобильности средней линии и стала приветствоваться нестандартность решений.

Валентин Домашевич:

И он сумел в 1978 году наладить учебно-тренировочный процесс, привлечь местных белорусских футболистов. В том году, естественно, и Саша Прокопенко играл, и в 1978 году обыграли львовские «Карпаты» и вышли в Высшую лигу. Это был бум. Это был праздник для города, для всей Беларуси. Народ шел от стадиона «Трактор» до стадиона «Динамо» колонной, то есть они выражали такую радость. Была добыта путевка в Высшую лигу, и Эдуард Васильевич вместе с тренерским штабом, в который входили Иван Иванович Савостиков и Леонид Владимирович Арзамасов, поставили задачу, что мы должны в течение 3-4 лет выиграть чемпионат Советского Союза. «Даже покушать – это было вторично по отношению к футболу». Факты из жизни Александра Прокопенко от тех, кто знал его лично – подробности здесь.

Леонид Бондарович, диктор стадиона «Динамо»:

Футбол в Минске был популярен, в те годы особенно. Стадион, на котором мы сейчас находимся, тогда вмещал 40 тысяч, и на матче минского «Динамо», когда были успешные годы, чтобы попасть на футбол, надо было записываться в очереди в кассу, на руке писать номерок, ходить отмечаться. Если ты не отметился, то очередь пропадает, и ты не будешь тем счастливчиком, который окажется на этой трибуне. После прихода Эдуарда Малофеева настал звездный час Прокопенко. Успешным для него стал 1980 год. В состав сборной Союза, которая играла на московской Олимпиаде, тренер Константин Бесков пригласил только одного белорусского футболиста – Александра Прокопенко. И они стали бронзовыми призерами Олимпийских игр. Помимо этого были и другие предложения. Неоднократно его приглашали в легендарный «Спартак». Но Саша остался верен родному «Динамо». Близился «золотой» 1982 год.

Валентин Домашевич:

Постепенно двигаясь – 1979-й, 1980-й, 1981-й – в 1982-м году команда, обыграв в московский «Спартак», стала чемпионом Советского Союза. Эта победа до сих пор является одним из самых крупных достижений белорусского футбола. Это было золотое время Александра Прокопенко, к которому он шел несколько лет. Леонид Бондарович:

Очень стремительный, темпераментный, юркий, настойчивый, его работоспособность просто бросалась в глаза. Но я скажу еще такую деталь, о ней многие не говорят, но она была очевидна. Он после начала матча, через 15 минут как матч начинался, его майка становилась другого цвета, нет не синяя превращалась в белую, не из красной в зеленую, а синий в темно-темно синюю. Это железы выделяли пот, который пронизывал насквозь и его тело, и ткань. Он играл в майке уже другого цвета на фоне других игроков.

Популярность левого полузащитника превысила все мыслимые пределы. В минском «Динамо» он превратился в самого настоящего «народного» футболиста, любимца публики, о котором слагали легенды и анекдоты. Болельщики его боготворили. Его техника была безукоризненной. К тому же, природа одарила его и физически – он был невысокого роста, но при этом очень вынослив. Валентин Домашевич:

Этот футболист опережал время. Он сегодня был бы сумасшедше востребован, потому что все его игровые качества отвечают нашему времени. Первое – он был страшно работоспособный футболист, ему его друг, коллега по амплуа Юра Пудышев, дал кличку Джигит. Он никогда не стоял на месте, ни секунды не простаивал. Он все время был в игре. Леонид Бондарович:

Прокопенко, конечно, влюбил в себя сразу людей, которые в футболе что-то понимают. Они видели, что это необыкновенный, немножечко он выделялся своей манерой игры, ощущением мяча. Он находился там, куда мяч скоро прилетит. Любители футбола, которые уже с опытом, со стажем, видели в этом игроке то, что вскоре стало уникальностью футболиста. И не зря спустя годы его называют «народный» футболист. Он влюбил в себя всех, кто болел за «Динамо», кто в футболе разбирался, понимал и всех тех, кто оценил его вклад в это великое динамовское, в этот великий успех, в золото чемпионата Союза.

Александр Коготько, спортивный журналист:

Я сравнил его с Марадоной. А потом подумал – нет, все-таки Марадона-Марадона. Да, чем-то он похож, бег этот феноменальный, я не видел такого бега. Он на первый взгляд и не шибко бежит, но он успевал везде – вот такой уникальный бег. И все-таки я для себя пришел к выводу, что это Прокоп, великий Прокоп. Он ни на кого не похож. Валентин Домашевич:

Он импровизатор. Его невозможно было загнать в узкие рамки. Он все время творил. Почему он был «народный» футболист? Помимо того, что он был добрый, никому ни в чем никогда не отказывал, он и на футбольном поле играл для людей. Поэтому он такие решения принимал нестандартные.

Во время матча 1982 года на стадионе «Динамо» киевские игроки удерживали Прокопенко. 50 тысяч болельщиков ждали от своего любимца чуда. На 36-й минуте с подачи Юрия Пудышева он открыл счет, забив вратарю Виктору Чанову. В глазах вратаря было изумление: как так? Гол признали лучшим в сезоне. Леонид Бондарович:

Болельщик помнит в истоме сладкой,

Незабываемых голов калейдоскоп,

И тот, неистовый, спиной к воротам, пяткой,

Который Киеву забил Прокоп. Прокоп стал легендой, народным футболистом. Его любили за бешеную самоотдачу, работоспособность, импровизацию и искренность. Его ждали после игры, жали ему руки. Он никогда не отказывался от такого общения. Он человек из народа, такой же простой, светлый и добрый. Болельщики персонально ходили на Прокопенко. Он отвечал им своей фантастической игрой.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Между прочим, это я ему дал, сказал, что это «народный» футболист. Если есть звание такое, то в футболе нет, есть мастер спорта, заслуженный мастер и так далее, а он именно «народный». Его любили люди. Есть хорошие артисты – народ послушает, и все, а есть любимые исполнители. Вот он был любимым футболистом. Все кричали: Прокопа, давай! Давай, Прокопа! Он выходил и умел распасовать так, создать такую зрелищную, интересную игру! Это самородок, такие есть в мире, но у нас в Беларуси он один из первых, которого так любил народ. Леонид Бондарович:

Согласитесь, что кроме него так в белорусском футболе никого не называли. Это определение и оценка, влюбленность неспроста. Значит, он доказал, он влюбил в себя именно своим талантом. Шестой номер «Динамо» не любил жесткие схемы. В каждом матче можно было наблюдать что-то неординарное, фирменное, свое. Он отлично играл и в обращении с мячом был невероятен.

Александр Коготько:

Я не открою секрет, если скажу, что имя Александра Тимофеевича Прокопенко в Бобруйске, наверное, знает каждый. Это личность, легендарный футболист, кумир мальчишек 1970-х годов. От него балдела Бобруйская торсида, его любили, боготворили, и когда были такие товарищеские матчи, когда в гости в Бобруйск приезжало минское «Динамо», играли с «Шинником» товарищеские игры, стадион был забит до отказа. Зрители любили его. Я сравнивал матчи на минском стадионе «Динамо», на «Тракторе». Той атмосферы, которая была в Бобруйске, когда играл Прокоп, не было. Виктор Попов:

Он такой работоспособный был, что таких и сейчас, наверное, нет. Он два тайма, будем говорить, пахал, с мячом очень работал технично, мяч у него невозможно было отобрать. о чем говорить? Это футболист был с большой буквы.