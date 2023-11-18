Прямой эфир

Октябрьский принимает областной праздник «Дажынкі-2023»

18 ноября 2023 07:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. К встрече тружеников села Гомельской области в городском поселке Октябрьский готовились заблаговременно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Октябрьский принимает областной праздник «Дажынкі-2023»-1

В райцентре благоустроили более 130 объектов. 18 ноября вместе с гостями праздника торжественно откроют два из них: Аллею героев в городском сквере и развлекательную площадку с велосипедными дорожками, игровым и спортивным оборудованием.

Октябрьский принимает областной праздник «Дажынкі-2023»-4

Ирина Намоченко, председатель Октябрьского райисполкома:
Проведение такого масштабного мероприятия на территории Октябрьского района, конечно же, очень ответственно. Праздник «Дажынкі» пройдет, а все, что здесь было сделано своими руками, с любовью, останется. Выражаю огромную благодарность всем труженикам агропромышленного комплекса, хлеборобам за выращенный урожай. Желаю всем жителям нашей страны любить свой край.

Октябрьский принимает областной праздник «Дажынкі-2023»-7

Праздник хлеба, труда и любви к родной земле пройдет в лучших традициях. В программе – шествие лидеров жатвы, работа ремесленных подворий и выступления артистов. Для гостей подготовили масштабную выставку сельхозтехники – в 2 раза больше обычного. Представят как раритетные образцы, так и новинки предприятий «Гомсельмаш», МТЗ и «Амкодор».

# Дожинки # общество # Ирина Намоченко # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как развивается Минск и какие перспективы у города? Интервью с Александром Хижняком
17 ноября 2023 20:47

Как развивается Минск и какие перспективы у города? Интервью с Александром Хижняком

От жилья до тёплых вещей и продовольствия. Как помогают эвакуированным из Газы в Беларуси?
17 ноября 2023 20:37

От жилья до тёплых вещей и продовольствия. Как помогают эвакуированным из Газы в Беларуси?

«В шоке от ощущения тишины». Эвакуированные из Газы семьи об ужасах войны и впечатлениях от Беларуси
17 ноября 2023 20:26

«В шоке от ощущения тишины». Эвакуированные из Газы семьи об ужасах войны и впечатлениях от Беларуси