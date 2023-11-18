Октябрьский принимает областной праздник «Дажынкі-2023»

Новости Беларуси. К встрече тружеников села Гомельской области в городском поселке Октябрьский готовились заблаговременно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В райцентре благоустроили более 130 объектов. 18 ноября вместе с гостями праздника торжественно откроют два из них: Аллею героев в городском сквере и развлекательную площадку с велосипедными дорожками, игровым и спортивным оборудованием.

Ирина Намоченко, председатель Октябрьского райисполкома:

Проведение такого масштабного мероприятия на территории Октябрьского района, конечно же, очень ответственно. Праздник «Дажынкі» пройдет, а все, что здесь было сделано своими руками, с любовью, останется. Выражаю огромную благодарность всем труженикам агропромышленного комплекса, хлеборобам за выращенный урожай. Желаю всем жителям нашей страны любить свой край.