Президент поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел с Днём белорусской милиции

Личный состав Министерства внутренних дел Беларуси сегодня, 4 марта, отмечает профессиональный праздник. В День милиции правоохранители получают поздравления, а особо отличившиеся на службе – награды и благодарности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со 107-й годовщиной со дня образования белорусской милиции сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поздравил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что граждане страны всецело доверяют сотрудникам органов внутренних дел и знают, что белорусский милиционер всегда с честью выполняет свои обязанности и в любую минуту готов прийти на помощь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваша опасная и трудная профессия требует от каждого ежедневных решительности, мужества и отваги, бескомпромиссной жесткости к преступнику и огромной доброты к тем, кто нуждается в защите. Наши граждане всецело доверяют вам и знают, что белорусский милиционер всегда с честью выполняет свои обязанности и в любую минуту готов прийти на помощь.

Особую признательность выражаю женщинам в милицейских погонах, которые наравне с мужчинами несут все тяготы нелегкой службы. Благодарю матерей сотрудников и их жен, обеспечивающих надежный тыл и всемерно поддерживающих своих любимых мужчин в их непростом профессиональном выборе. Сегодня мы чествуем и ветеранов органов внутренних дел, которые внесли большой вклад в борьбу с преступностью, обеспечив мир и спокойствие нашей родной Беларуси. Спасибо, что и сейчас вы принимаете самое активное участие в патриотическом воспитании молодежи, делитесь с ней личным опытом. Мы никогда не забудем героические подвиги наших стражей правопорядка и поименно чтим погибших при исполнении служебного долга.

История МВД началась с Февральской революции 1917 года, когда на смену царской полиции пришла народная милиция. В стране происходило много разных событий, но на переднем фронте борьбы с преступниками находились люди в милицейской форме. За 107 лет задачи правоохранительных органов остаются неизменными: обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан, борьба с правонарушениями.