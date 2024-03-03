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«В Центре подготовки хорошего мнения о наших девчонках-белорусах». Пётр Климук о тренировке космонавток

03 марта 2024 19:07
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Пока космос – это зона, свободная от политических и военных предрассудков, где работают другие, межгалактические законы. А вскоре Беларусь ждет событие буквально вселенского масштаба. Уже 21 марта впервые наша соотечественница Марина Василевская в составе международной экспедиции отправится на МКС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наши в космосе – раньше это казалось далекой мечтой. Но шаг за шагом – и мы уже практически у цели.

«В Центре подготовки хорошего мнения о наших девчонках-белорусах». Пётр Климук о тренировке космонавток-1

За подготовкой девушек в Звездном городке наблюдает живая легенда – Петр Климук, именно он в декабре 73-го открыл для Беларуси космос. Каждый коридор, тренажер и специалиста он знает не понаслышке, более 10 лет возглавлял легендарный Центр имени Гагарина.

«В Центре подготовки хорошего мнения о наших девчонках-белорусах». Пётр Климук о тренировке космонавток-4

Петр Климук, космонавт, дважды Герой Советского Союза:
Они готовились хорошо. Те науки, которые необходимы для них, их научили этим наукам. Я доволен, что все в Центре подготовки хорошего мнения о наших девчонках-белорусах.

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# Белорусские космонавты # общество # Петр Климук # Константин Герцев

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