«В Центре подготовки хорошего мнения о наших девчонках-белорусах». Пётр Климук о тренировке космонавток

Пока космос – это зона, свободная от политических и военных предрассудков, где работают другие, межгалактические законы. А вскоре Беларусь ждет событие буквально вселенского масштаба. Уже 21 марта впервые наша соотечественница Марина Василевская в составе международной экспедиции отправится на МКС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наши в космосе – раньше это казалось далекой мечтой. Но шаг за шагом – и мы уже практически у цели.

За подготовкой девушек в Звездном городке наблюдает живая легенда – Петр Климук, именно он в декабре 73-го открыл для Беларуси космос. Каждый коридор, тренажер и специалиста он знает не понаслышке, более 10 лет возглавлял легендарный Центр имени Гагарина.