«В Центре подготовки хорошего мнения о наших девчонках-белорусах». Пётр Климук о тренировке космонавток
Пока космос – это зона, свободная от политических и военных предрассудков, где работают другие, межгалактические законы. А вскоре Беларусь ждет событие буквально вселенского масштаба. Уже 21 марта впервые наша соотечественница Марина Василевская в составе международной экспедиции отправится на МКС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наши в космосе – раньше это казалось далекой мечтой. Но шаг за шагом – и мы уже практически у цели.
За подготовкой девушек в Звездном городке наблюдает живая легенда – Петр Климук, именно он в декабре 73-го открыл для Беларуси космос. Каждый коридор, тренажер и специалиста он знает не понаслышке, более 10 лет возглавлял легендарный Центр имени Гагарина.
Петр Климук, космонавт, дважды Герой Советского Союза:
Они готовились хорошо. Те науки, которые необходимы для них, их научили этим наукам. Я доволен, что все в Центре подготовки хорошего мнения о наших девчонках-белорусах.
Олег Новицкий: космонавты являются друзьями и на станции, и после выполнения полета.