Олег Новицкий: космонавты являются друзьями и на станции, и после выполнения полёта

Пока космос – это зона, свободная от политических и военных предрассудков, где работают другие, межгалактические законы. А вскоре Беларусь ждет событие буквально вселенского масштаба. Уже 21 марта впервые наша соотечественница Марина Василевская в составе международной экспедиции отправится на МКС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наши в космосе – раньше это казалось далекой мечтой. Но шаг за шагом – и мы уже практически у цели.

Звездный городок всегда был объектом режимным, а в советское время и вовсе засекреченным, ведь гонку сверхдержав никто не отменял. Но в разгар холодной войны, когда горячие головы ракет уже смотрели в сторону Вашингтона и Москвы, экипаж Алексея Леонова буквально с того света вытащил команду Томаса Стаффорда. С тех пор совместные проекты в космосе – самый эффективный способ решения политических проблем.

Олег Новицкий, летчик-космонавт, командир корабля «Союз МС-25»:

У нас есть кодекс поведения космонавтов. Мы никогда не судим, допустим, о религии другого человека. Мы не лезем к нему, не лезем в политику. Мы профессионалы. У нас есть программа полетов, которую мы выполняем. У нас каждый человек на станции зависит друг от друга. Потому что при какой-то аварийной ситуации мы не будем ставить какие-то границы и за это не помогать кому-то. Мы готовимся вместе. Мы друзьями являемся и на станции, и после выполнения полета. Если есть какие-то политические вопросы, они должны решаться не в космосе, а именно политиками.