Президент поздравил Ильхама Алиева с днём рождения

Президент поздравил своего азербайджанского коллегу с днем рождения. Александр Лукашенко отметил, что с теплотой вспоминает недавнюю встречу с Ильхамом Алиевым в Баку и высоко ценит дружбу и доверительные личные отношения, взаимную поддержку и открытый конструктивный диалог на различных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.