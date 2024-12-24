Президент поздравил Ильхама Алиева с днём рождения

Президент поздравил своего азербайджанского коллегу с днем рождения. Александр Лукашенко отметил, что с теплотой вспоминает недавнюю встречу с Ильхамом Алиевым в Баку и высоко ценит дружбу и доверительные личные отношения, взаимную поддержку и открытый конструктивный диалог на различных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приятно отметить, что братская азербайджанская республика под вашим мудрым руководством играет все более значимую роль в тюркском мире, укрепляет свое лидерство в регионе и является надежным стратегическим партнером Республики Беларусь. Уверен, успешное проведение глобального климатического форума СОР29 и саммита мировых лидеров еще сильнее упрочило международный авторитет вашей страны.
Александр Лукашенко пожелал Ильхаму Алиеву доброго здоровья, благополучия, удачи и неизменных побед во главе азербайджанского государства.