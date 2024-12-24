Прямой эфир

Президент поздравил Ильхама Алиева с днём рождения

24 декабря 2024 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент поздравил своего азербайджанского коллегу с днем рождения. Александр Лукашенко отметил, что с теплотой вспоминает недавнюю встречу с Ильхамом Алиевым в Баку и высоко ценит дружбу и доверительные личные отношения, взаимную поддержку и открытый конструктивный диалог на различных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поздравил Ильхама Алиева с днём рождения-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приятно отметить, что братская азербайджанская республика под вашим мудрым руководством играет все более значимую роль в тюркском мире, укрепляет свое лидерство в регионе и является надежным стратегическим партнером Республики Беларусь. Уверен, успешное проведение глобального климатического форума СОР29 и саммита мировых лидеров еще сильнее упрочило международный авторитет вашей страны.

Александр Лукашенко пожелал Ильхаму Алиеву доброго здоровья, благополучия, удачи и неизменных побед во главе азербайджанского государства.

# Беларусь-Азербайджан # Ильхам Алиев # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Новогодний бал для учащейся молодёжи прошёл в Гродно
24 декабря 2024 07:52

Новогодний бал для учащейся молодёжи прошёл в Гродно

Итоги республиканского конкурса видеороликов подвели в музее истории Великой Отечественной
24 декабря 2024 07:39

Итоги республиканского конкурса видеороликов подвели в музее истории Великой Отечественной

Выставка «Россия – Беларусь. Пересечение судеб» открылась в Национальном художественном музее
24 декабря 2024 07:12

Выставка «Россия – Беларусь. Пересечение судеб» открылась в Национальном художественном музее