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Выставка «Россия – Беларусь. Пересечение судеб» открылась в Национальном художественном музее

24 декабря 2024 07:12
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«Россия – Беларусь. Пересечение судеб». Около 300 произведений искусства из собраний ведущих художественных музеев двух стран представили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка «Россия – Беларусь. Пересечение судеб» открылась в Национальном художественном музее-2

Выставка демонстрирует историческую и культурную общность народов. Здесь живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Авторы шедевров родились на белорусской земле и получали профессиональное образование в российских учебных заведениях. Среди них Марк Шагал, Леон Бакст, Илья Гинцбург и Иван Хруцкий.

Выставка «Россия – Беларусь. Пересечение судеб» открылась в Национальном художественном музее-4

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Это действительно начало какой-то такой очень серьезной, несмотря на, дальше слова скажу, дружбу, серьезных взаимоотношений и развития нашей общей культуры в целом, общей русской и славянской культуры. И действительно сегодня беспрецедентное историческое событие для наших обеих стран. 

Выставка «Россия – Беларусь. Пересечение судеб» открылась в Национальном художественном музее-6

Алла Манилова, директор Государственного русского музея:
Задача была, конечно, проанализировать сначала нашими научными силами двух музеев, нашими кураторами, искусствоведами, историками живописи, изобразительного искусства, проанализировать наши корни. Вот где эта точка сборки единого нашего очень общего культурного пространства.

Выставка «Россия – Беларусь. Пересечение судеб» открылась в Национальном художественном музее-8

Выставка заняла четыре зала нового корпуса Национального художественного музея Беларуси. Она будет работать до конца марта.

# Картины # Музеи Беларуси # Руслан Чернецкий # Алла Манилова

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