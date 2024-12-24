Итоги республиканского конкурса видеороликов подвели в музее истории Великой Отечественной

Проект «Открываем Беларусь» объединил школьников по всей стране. Ребята подготовили более 3 тысяч видеоработ. Победителей наградили в музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект «Открываем Беларусь» объединил школьников по всей стране. Ребята подготовили более 3 тысяч видеоработ. Победителей наградили в музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конкурс прошел по инициативе Республиканского совета по исторической политике при Администрации Президента Беларуси. Учащимся предложили ответить на вопрос «Что я открыл для себя и чем хочу поделиться с кем-то?».
Именно такой посыл и такую задачу организаторы ставили перед собой, чтобы каждый школьник задумался, какие неизведанные либо важные страницы истории родного края или страны еще не открыты, о чем стоит рассказать своим сверстникам и взрослым.
Ольга Наумович, учащаяся Лесновской средней школы Копыльского района:
Проект сам о Лавском бое. Лавский бой был недалеко от нашей школы. Это как раз наш район, наши места, которые мы посещаем ежегодно со школой.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Очень важно было увидеть сопричастность самих ребят к тем историческим событиям, на которые они хотят обратить внимание. Потому что мы прекрасно понимаем роль педагога, роль родителей в участии наших школьников в этих конкурсах. Но нам было важно понять, что понял сам ребенок, школьник.
По итогам проведения такого первого республиканского конкурса мы обязательно рассмотрим возможность его продолжения. Если такой запрос будет.
Основным критерием оценки стал уровень сопричастности ребят к тем историческим событиям, о которых они рассказывали. Лучшие работы используют на уроках и во время школьных мероприятий.