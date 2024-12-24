Итоги республиканского конкурса видеороликов подвели в музее истории Великой Отечественной

Проект «Открываем Беларусь» объединил школьников по всей стране. Ребята подготовили более 3 тысяч видеоработ. Победителей наградили в музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс прошел по инициативе Республиканского совета по исторической политике при Администрации Президента Беларуси. Учащимся предложили ответить на вопрос «Что я открыл для себя и чем хочу поделиться с кем-то?». Именно такой посыл и такую задачу организаторы ставили перед собой, чтобы каждый школьник задумался, какие неизведанные либо важные страницы истории родного края или страны еще не открыты, о чем стоит рассказать своим сверстникам и взрослым.

Ольга Наумович, учащаяся Лесновской средней школы Копыльского района:

Проект сам о Лавском бое. Лавский бой был недалеко от нашей школы. Это как раз наш район, наши места, которые мы посещаем ежегодно со школой.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Очень важно было увидеть сопричастность самих ребят к тем историческим событиям, на которые они хотят обратить внимание. Потому что мы прекрасно понимаем роль педагога, роль родителей в участии наших школьников в этих конкурсах. Но нам было важно понять, что понял сам ребенок, школьник. По итогам проведения такого первого республиканского конкурса мы обязательно рассмотрим возможность его продолжения. Если такой запрос будет.