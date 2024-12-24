Новогодний бал для учащейся молодёжи прошёл в Гродно

Полонез, полька, кадриль и вальс. В Гродно отшумел новогодний бал для учащейся молодежи. Гостями мероприятия в областной филармонии стали ребята из всех районов, более 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти юноши и девушки усердно трудились весь год и достигли успехов в учебе, творчестве и спорте. Классическую танцевальную программу дополнили игры и конкурсы.

Марья Матюк, учащаяся Гродненского государственного колледжа бытового обслуживания населения:

Целый год я ждала именно этого мероприятия. Сейчас ходит молодежный тренд ходить на балы, и для каждого это очень необычно. Ведь на самом деле это редкость, попасть в такое место. Мы готовились на протяжении долгого времени, подбирали наряды, ездили и смотрели разные платья, думали насчет прически, украшений, молодой человек подбирал себе костюм.

Елена Пасюта, председатель Гродненского областного Совета депутатов:

Это не просто балы, чтобы совершенствовать свои навыки в танцах, но это еще и культура поведения, культура взаимоотношений. Это то место, где могут окунуться в мир прекрасного, в мир такого счастливого времени, юношества, когда все еще мило и невинно.