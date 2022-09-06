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Президент поздравил БРСМ с 20-летним юбилеем и обозначил главные для молодёжного движения задачи

06 сентября 2022 07:17
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Новости Беларуси. Поздравления БРСМ с юбилеем направил Президент. В нем Александр Лукашенко обозначил главные для молодежного движения задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поздравил БРСМ с 20-летним юбилеем и обозначил главные для молодёжного движения задачи-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
БРСМ нужно и дальше активно развивать студотрядовские и волонтерские программы, участвовать в создании и реализации проектов, связанных с обустройством городов и сел, сохранением исторической памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, вовлекая в общественно полезные дела молодежь. Всегда идите вперед, никогда не останавливайтесь на достигнутом. Любите свою страну и смело боритесь за правду.

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# БРСМ # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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