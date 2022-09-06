Президент поздравил БРСМ с 20-летним юбилеем и обозначил главные для молодёжного движения задачи

Новости Беларуси. Поздравления БРСМ с юбилеем направил Президент. В нем Александр Лукашенко обозначил главные для молодежного движения задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

БРСМ нужно и дальше активно развивать студотрядовские и волонтерские программы, участвовать в создании и реализации проектов, связанных с обустройством городов и сел, сохранением исторической памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, вовлекая в общественно полезные дела молодежь. Всегда идите вперед, никогда не останавливайтесь на достигнутом. Любите свою страну и смело боритесь за правду.