Делегация из Гомельской области посетит концерт-реквием «Каждый третий»

Великая Отечественная война – неутихающая боль в сердцах белорусов. Сохранить правду о прошлом и передавать ее следующим поколениям – наша главная задача. По поручению Президента – во Дворце Республики проходит уникальный концерт-рэквием, который смогут увидеть жители всех областей и Минска. Сегодня Дворец Республики распахнул двери для гостей из Гомельского региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждый третий» – это новое прочтение истории. Музыка в сочетании с фото и видеохроникой создает атмосферу, которая трогает души и буквально погружает зрителей в те страшные времена. Прочувствовать все тяготы войны и вспомнить подвиги наших предков гости могут еще до начала представления. В фойе представлены тематические выставки. На стендах – уникальные издания, фронтовые письма и личные вещи, найденные на местах боев.

Наше поколение чтит память, и мы знаем очень много. У нас же все-таки на премьерах были и фильмы наши художественные, и книг очень много мы прочитали. И музей для нас это любимое место было, которое мы посещали.

Столько павших, столько сожженных, и просто нам память не позволяет забывать об этом. Как у Рождественского: «Детям своим расскажите о них, чтобы запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Потому что это нужно – не мертвым, это надо – живым».

Концерт-рэквием «Каждый третий» не оставляет равнодушным никого. По многочисленным просьбам зрителей было принято решение провести дополнительный показ. Он назначен на 14 апреля.