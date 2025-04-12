Сотрудники белорусских СМИ и Мининформа присоединились к Республиканскому субботнику

В этот день к труду присоединились и те, кто привык рассказывать о сохранении исторической памяти с полос газет и экрана. Журналисты, а также сотрудники Министерства информации 12 апреля работали в Логойском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводили порядок на территории урочища Ивановщина. Перед началом работ – небольшой экскурс в историю и символичная церемония. Участники субботника почтили память павших и возложили цветы к обелиску. Это захоронение – одно из крупнейших в стране. 30 августа 1941-го здесь произошел первый массовый расстрел мирных жителей. В одночасье немецкие оккупанты уничтожили 1 200 евреев. Позже за связь с партизанами здесь были расстреляны еще 300 мирных жителей. В честь погибших минута молчания. К благоустройству мемориала подошли основательно – расчистили территорию, убрали опавшую листву, старые сухие ветки. Также высадили около 60 молодых берез.

Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:

Память живет. И живет благодаря усилиям и местных жителей, и неравнодушных, и госорганов, которые эту тему постоянно поднимают, информационно в том числе. Это то, что мы должны сохранять. И, прежде всего, для нашего подрастающего поколения. Приятно, что работники средств массовой информации сегодня с семьями, со своими детьми. В таком дружном порыве мы сегодня постараемся придать этому месту уюта, порядка.

В субботнике приняли участие представители ведущих СМИ Беларуси. Не остался в стороне от общего дела и коллектив нашего телеканала. Мастера пера взяли в руки лопаты, грабли и саженцы. Ведущие, корреспонденты, операторы внесли свою лепту в благоустройство. Такая смена творческой деятельности пошла только на пользу.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Труд облагораживает человека, помогает найти себя. Можно посадить одно дерево – и ты уже не зря прожил свою жизнь. Поэтому, конечно, всем необходимо присоединяться к этой замечательной акции.

Александр Третьяков, заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам ЗАО «Столичное телевидение»:

Чтобы наше юное поколение помнило, чтобы оно знало об этих трагических моментах в жизни нашего государства, я считаю, что мы должны быть здесь, должны это показывать, освещать.