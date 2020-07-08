Президент поручил построить четыре студенческих общежития в Минске

Новости Беларуси. В ближайшее время в Минске начнут строить сразу четыре общежития, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Соответствующее распоряжение подписал Президент.

Новыми жилыми метрами обзаведутся ведущие вузы Минска. Более чем на 1 000 мест построят для БНТУ и технологического университета. Комплекс на 700 мест возведут и для университета физкультуры. Новоселами также станут студенты главного медицинского вуза страны и университета информатики и радиоэлектроники.

Вадим Богуш, ректор Б елорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: Обучение в БГУИР пользуется большой популярностью не только у минчан, но и из регионов действительно каждый год очень много абитуриентов приезжают к нам для того, чтобы в последующем стать студентами БГУИР. И если говорить о соотношении, то иногда более 70 % где-то у нас – это именно иногородние студенты, которые приезжают учиться в Минск, потом, соответственно, разъезжаются по регионам.

С другой стороны, современный уровень общежитий. Существуют студенческие деревни, например. У нас там тоже есть одно из общежитий. Они говорят о том, что мы можем создать с помощью реализации этого проекта достаточно комфортабельные условия. Спланировано строительство общежития, в котором будет выделено 530 мест для Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, и нам предстоят этапы работы с проектной организацией, с застройщиками для того, чтобы реализовать этот проект качественно и максимально быстро.

Александр Лукашенко: каждый студент будет иметь своё место в общежитии

Кроме того, запланировано строительство корпуса практикоориентированного обучения на 1 000 мест для медицинского университета. Завершат строительство всех объектов в 2024 году.