Новости экономики за 08.07.2020

Новости Беларуси. Как Беларусь и Литва развивают логистику в условиях возникших ограничений? Как банки комментируют повышенный спрос на кредиты и какие требования предъявляют к кредитополучателям? Где в мире самый дешевый мобильный интернет. Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ И ЛИТВА СУМЕЛИ СОХРАНИТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В формате онлайн эксперты и представители бизнеса 8 июля обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Литвы. От белорусской стороны во встрече приняла участие 91 компания. В условиях пандемии страны сумели сохранить логистические связи. За предыдущие годы товарооборот вырос в 2,5 раза. Несмотря на сложности, в условиях возникших ограничений открылись новые возможности для инвестиций. За последнее время бизнес перешел на цифровые каналы, что значительно облегчило взаимоотношения. Максимально оцифрованный обмен информацией помогает упростить работу при закрытых границах. Литва является одним из ведущих экономических партнеров Беларуси. Сотрудничество двух стран остается одним из приоритетных направлений внешнеэкономической политики.

РОССИЯ СНИМАЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКОЙ ГОВЯДИНЫ С 9 июля будут сняты временные ограничения на поставки в Россию мяса говядины семи белорусских мясокомбинатов с последующей возможностью снятия ограничений на поставки охлажденного мяса. Кроме того, возобновляется транзит через Россию продукции, выработанной предприятиями стран ЕАЭС из норвежского сырья (лосось и форель). Также принято решение об отмене временных ограничений на поставки в Россию мяса птицы. Продукция будет ввозиться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов. Беларусь на 30-й строчке. Сколько стоит самый дорогой и дешевый мобильный интернет в мире