Беларусь на 30-й строчке. Сколько стоит самый дорогой и дешёвый мобильный интернет в мире

Новости мира. Зарубежные аналитики изучили стоимость услуг мобильной передачи данных в разных странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым дешевым мобильный трафик оказался в Индии: 1 Гб стоит 9 центов. Низкая цена объясняется жесткой борьбой за потребителя. Другими словами, ценовой демпинг. На втором месте Израиль – 11 центов. Дороже всего передача мобильных данных обходится в Малави – 27 долларов за гигабайт. Чад и Йемен в этом же списке – дорого потому, что сети перегружены и нет конкуренции среди продавцов услуг.

Цена самого дорогого и дешевого гигабайта мобильных данных в 228 странах различается почти в 305 раз. Беларусь на 30-й строчке – 89 центов.