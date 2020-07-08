Арендное жильё в Минской области: кому предоставляется, насколько дешевле частного и как его можно получить?

Новости Беларуси. В стране активно возводят арендные дома. Такой курс будет продолжен. Об этом 7 июля говорил Президент на встрече с активом Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча Президента Беларуси с активом Минской области. О чём говорил Александр Лукашенко более трёх часов? Один из оптимальных способов решить жилищный вопрос – заселиться в арендную квартиру. Кто может воспользоваться таким правом? Как правильно это сделать? Поговорим с Александром Яхновцом, начальником управления ЖКХ, энергетики и топлива Миноблисполкома. Что такое арендное жилье и сколько его в Минской области Илона Волынец, СТВ:

Давайте для начала разберемся, что такое арендное жилье.

Александр Яхновец, начальник управления ЖКХ, энергетики и топлива Миноблисполкома:

Арендное жилье сформировано из жилых помещений, квартир, домов государственного жилищного фонда и выделяется за арендную плату. Что касается Минской области, у нас в фонде арендного жилья помещений порядка 17,5 тысячи. Илона Волынец:

Это уже готового? Александр Яхновец:

Да, оно уже существует. В котором проживают, которое освобождается, потом заселяется по мере освобождения. Процесс формирования фонда арендного жилья был запущен еще в 2011 году указом Президента Республики Беларусь № 512. Стоимость арендного жилья сама по себе на 30-50 % меньше, чем гражданам снимать это жилье в частном жилищном фонде. Арендная плата, которая взимается за проживание граждан, идет и на строительство нового арендного жилья, то есть увеличение фонда. Кто может претендовать на арендное жилье Илона Волынец:

Расскажите, а кто может претендовать на арендное жилье?

Александр Яхновец:

Могут претендовать все граждане нашей страны (мы про область говорим). И те, которые состоят на учете на улучшение жилищных условий, и те, которые не состоят на этом учете. Но есть первоочередное право предоставления жилья некоторым гражданам нашей страны. В первую очередь студентам, которые обучались за счет бюджета. Они приезжают по направлению и им выделяется это арендное жилье. Также военнослужащим, прокурорским работникам, судьям выделяется. В июне было приятно постановление правительства, расширен этот список. В него включили и педагогических работников, и работников здравоохранения, работников культуры. Илона Волынец:

Скажите, если у человека есть в собственности уже жилье, он может претендовать на арендное? Александр Яхновец:

Может. Если он нуждается, у него есть жилье, но не хватает до 15 квадратов на человека, то он состоит на учете нуждающихся и имеет право получить арендное жилье. Наравне с одним гражданином, который на учете, и другой претендует на это арендное жилье, то выбираются, естественно, те, которые встали раньше на учет нуждающихся.

Арендное жилье в городах-спутниках Минска Илона Волынец:

Есть поручение главы государства развивать города-спутники. Накануне тоже об этом шла речь, когда Президент встречался с активом Минска. Именно в городах-спутниках какое внимание уделяется арендному жилью, как там возводятся такие дома? Александр Яхновец:

Мы знаем, что указом Президента придан статус городов-спутников Дзержинску, Фаниполю, Заславлю, Логойску и городскому поселку Руденск. Там в настоящее время идет строительство инфраструктуры и строительство жилья на долевой основе. И в том числе в Смолевичах в этом году будет построено порядка 2 700 квадратных метров арендного жилья. Илона Волынец:

Из всех перечисленных вами городов-спутников какой бы вы выделили город, который уже может быть примером того, каким должен быть тот самый город-спутник, комфортный уже для жизни? Александр Яхновец:

Я думаю, Фаниполь хорошо развивается, Смолевичи, тот же Дзержинск. Они в нормальной стадии развития.

Илона Волынец:

То есть в плане инфраструктуры, да? Александр Яхновец:

Да-да. Она там и имеется, и развивается, и строится. И социальные объекты строятся. Как проходит процедура оформления Илона Волынец:

А что вот касается оформления, может быть, документов, что бы вы посоветовали тем людям, которые сомневаются по поводу того, что стоит обратить внимание на арендное жилье.