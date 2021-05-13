Новости Беларуси. С учетом эпидемической ситуации. В Беларуси вновь продлили срок действия справок и других документов, теперь по 10 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже второй указ Президента по данному вопросу. Предыдущий также продлевал автоматически на полгода документы, требующие замены, но этим правом можно воспользоваться лишь один раз.

Например, если срок действия того же паспорта истекает 1 июня и не менялся ранее, то он будет автоматически действителен до декабря.