Виктор Лискович: если мы научимся говорить с молодёжью на их языке, мы будем полезны друг другу. Будут динамика, единство, развитие

Новости Беларуси. В Витебском госуниверситете 13 мая ломали голову над феноменом лидера. Там прошла диалоговая площадка с участием студентов, преподавателей, представителей депутатского корпуса и общественных объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо становления лидерских качеств и стремления быть впереди во всем, обсуждали, чем живет студенчество, актуальные проблемы молодежи, умение проявлять гражданскую позицию и отстаивать свои интересы.

Геннадий Давыдько, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Особенно молодой дух, духовность, подкрепленная знаниями, есть сила. Не просто знания – сила, а знания плюс духовность. Я чувствую, что педагогический состав очень мощный здесь. Очень оптимистично настроенные ребята, настроенные в жизнь, в творчество. Это самое главное. Значит, будем жить.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Если мы научимся говорить с молодежью на их языке, мы будем тогда полезны друг другу, мы будем слышать, что говорят они, а они будут воспринимать то, что говорим мы. И очень важно, чтобы вот этот синергизм присутствовал у нас. И тогда будет обоюдная польза, будут динамика, единство, развитие.

Валентина Богатырева, ректор ВГУ имени П. М. Машерова:

Для того чтобы наша молодежь была исключительно талантливой, стремящейся только вперед, мы должны заметить, поднять, дать крыться талантливым молодым будущим лидерам.