Четвёртая позиция в трендах. Речь Президента на 9 Мая бьёт рекорды по просмотрам на YouTube
Новости Беларуси. Выступление Президента Беларуси во время торжеств в честь Дня Победы в Минске бьет рекорды по количеству просмотров на YouTube. За четыре дня пользователи сети обратились к нему почти 2 миллиона раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Видео занимает четвертую позицию во вкладке «В тренде» и набрало свыше 55 тысяч одобрительных лайков. Судя по комментариям, среди зрителей немало и иностранцев.
В свойственной для интернета манере размещенный 15-минутный материал именуется «Мощная речь Лукашенко». С этим вряд ли поспоришь, ведь, обращаясь к народу у монумента Победы, наш Президент подчеркнул: чтобы сохранить Беларусь и ее независимость, нам нужно еще больше сплотиться.