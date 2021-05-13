Четвёртая позиция в трендах. Речь Президента на 9 Мая бьёт рекорды по просмотрам на YouTube

Новости Беларуси. Выступление Президента Беларуси во время торжеств в честь Дня Победы в Минске бьет рекорды по количеству просмотров на YouTube. За четыре дня пользователи сети обратились к нему почти 2 миллиона раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видео занимает четвертую позицию во вкладке «В тренде» и набрало свыше 55 тысяч одобрительных лайков. Судя по комментариям, среди зрителей немало и иностранцев.