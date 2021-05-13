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Четвёртая позиция в трендах. Речь Президента на 9 Мая бьёт рекорды по просмотрам на YouTube

13 мая 2021 16:12
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Новости Беларуси. Выступление Президента Беларуси во время торжеств в честь Дня Победы в Минске бьет рекорды по количеству просмотров на YouTube. За четыре дня пользователи сети обратились к нему почти 2 миллиона раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четвёртая позиция в трендах. Речь Президента на 9 Мая бьёт рекорды по просмотрам на YouTube-1

Видео занимает четвертую позицию во вкладке «В тренде» и набрало свыше 55 тысяч одобрительных лайков. Судя по комментариям, среди зрителей немало и иностранцев.

Четвёртая позиция в трендах. Речь Президента на 9 Мая бьёт рекорды по просмотрам на YouTube-4

В свойственной для интернета манере размещенный 15-минутный материал именуется «Мощная речь Лукашенко». С этим вряд ли поспоришь, ведь, обращаясь к народу у монумента Победы, наш Президент подчеркнул: чтобы сохранить Беларусь и ее независимость, нам нужно еще больше сплотиться.

# Интернет # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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