Логопед рассказала, что помогает в диагностике нарушений речи у ребёнка

Шепелявость, картавость, проглатывание окончаний – все это, безусловно, называется речевыми дефектами, которые изрядно могут подпортить жизнь. Для кого-то это может стать интересной, своеобразной изюминкой или особой манерой в произношении. Но все же чаще дикционные нарушения – это, конечно же, проблема. О том, почему же появляются дефекты речи и какой звук самый сложный в произношении, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Нейроподход в логопедии – что это такое, какие плюсы-минусы?
Анжела Шершнева, учитель-дефектолог, логопед с нейроподходом:
Вообще, сейчас уже логопеды пользуются тем, что внедряют в свою логопедическую коррекцию нейроподход. Нейроподход – это, в общем, изучение определенных каких-то дефектов коры головного мозга, блоков. То есть в свое время Лурия хорошо описал работу коры головного мозга. Разграничил, что первый блок – это энергетический блок, второй блок коры головного мозга отвечает за прием, переработку и сохранность информации, а третий блок отвечает за регуляторные компоненты и контроль деятельности. Так вот, когда к нам ребенок приходит на коррекцию, на первом занятии диагностика. Мы уже как логопеды можем пользоваться какими-то специальными пробами нейропсихолога для того, чтобы выявить данные дефекты и организовать свою коррекционную работу более грамотно. Но я, конечно, хочу сказать, что, если у нас есть нейропсихолог, пусть лучше нейропсихолог проведет данную потенциальную диагностику сам с использованием этого инструментария. Но если такого уже нет, то, конечно, мы пользуемся. С более старшими детками можем использовать нейропсихологические пробы, а для маленьких детей, неговорящих, самый классный метод – это наблюдение.
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