Турчин: «Минская область достаточно уверенно идёт в направлении повышения зарплаты»

Новости Беларуси. Инвестиции как драйвер экономического развития центрального региона и гарант роста заработной платы. Основные итоги социально-экономического развития Минской области за 9 месяцев подвели на совещании с участием губернатора Александра Турчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Отмечен темп роста валового регионального продукта – на 9 %, а также увеличение заработной платы. Как результат – улучшение качества жизни.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Когда говорим о цифрах, рост и все остальное, во имя чего все это делается. Два важнейших момента – это рост зарплаты для наших людей. Сегодня Минская область достаточно уверенно идет в направлении повышения зарплаты. Безусловно, это платежи в бюджет, которые нам позволяют выполнять свои обязательства перед населением. Это и ЖКХ, социальная сфера, здравоохранение, образование. Безусловно, это все дальше запускает цепь роста ВВП.
Ощутимы и аграрные инвестиции в экономику региона. Сельхозорганизации завершают уборку кукурузы на зерно. Уже собран рекордный урожай в полмиллиона тонн. А это гарант качественного корма и отличного молока.