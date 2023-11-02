Турчин: «Минская область достаточно уверенно идёт в направлении повышения зарплаты»

Новости Беларуси. Инвестиции как драйвер экономического развития центрального региона и гарант роста заработной платы. Основные итоги социально-экономического развития Минской области за 9 месяцев подвели на совещании с участием губернатора Александра Турчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Отмечен темп роста валового регионального продукта – на 9 %, а также увеличение заработной платы. Как результат – улучшение качества жизни.