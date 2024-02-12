Президент подписал постановление Совбеза об одобрении проектов Концепции нацбезопасности и Военной доктрины

Глава государства подписал постановление Совбеза, которым одобрены стратегические документы: проекты Концепции национальной безопасности и Военной доктрины Беларуси, обсуждавшиеся на заседании 16 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это наш ответ на геополитические изменения, новые вызовы и угрозы.

В 2023 году в мире насчитывалось 183 региональных конфликта, 57 из которых находились в «горячей» фазе. Многие государства включились в борьбу за доминирование на планете. Потому задача сохранения мира – приоритет для большинства стран. И Беларусь не исключение.

Отметим, проект Концепции нацбезопасности был доработан Госсекретариатом Совбеза совместно с заинтересованными госорганами и другими организациями по итогам ее общественного обсуждения. В проекте Военной доктрины, который утвержден постановлением Совбеза, отражены ключевые изменения военно-политической обстановки в мире и регионе, основы военной политики Беларуси, национальные взгляды на поддержание международного мира и стабильности, обеспечение военной безопасности Беларуси и ее вооруженную защиту. В соответствии с постановлением Министерство обороны должно доработать проект Военной доктрины с учетом высказанных замечаний членов Совета безопасности. В дальнейшем оба документа будут вынесены на утверждение Всебелорусского народного собрания.