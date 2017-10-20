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Президент освободил от должности начальника 72-го объединенного учебного центра в Печах

20 октября 2017 18:33
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Новости Беларуси. Полковник Константин Чернецкий освобожден от должности начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил. Соответствующий Указ № 383 Александр Лукашенко подписал 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

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Во время расследования уголовного дела по факту смерти рядового Александра Коржича были установлены случаи нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими учебного центра. Это стало возможным в результате самоустранения и безответственного отношения ряда должностных лиц центра к исполнению своих служебных обязанностей, а также отсутствия контроля за поддержанием воинской дисциплины и правопорядка в подчиненном соединении со стороны его начальника полковника Константина Чернецкого.

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# общество # Отставки и назначения в Беларуси # Александр Коржич

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