Президент освободил от должности начальника 72-го объединенного учебного центра в Печах

Новости Беларуси. Полковник Константин Чернецкий освобожден от должности начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил. Соответствующий Указ № 383 Александр Лукашенко подписал 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

Во время расследования уголовного дела по факту смерти рядового Александра Коржича были установлены случаи нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими учебного центра. Это стало возможным в результате самоустранения и безответственного отношения ряда должностных лиц центра к исполнению своих служебных обязанностей, а также отсутствия контроля за поддержанием воинской дисциплины и правопорядка в подчиненном соединении со стороны его начальника полковника Константина Чернецкого.



Министр обороны прокомментировал гибель Александра Коржича в Печах



Своими глазами увидеть место, где произошла трагедия: комитет солдатских матерей провел свое расследование в Печах