Если коллектив выдюжит, значит, мы будем жить: как начиналась история Дворца Республики
Новости Беларуси. Юбилей празднует в эти дни коллектив Дворца Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Я помню первое выступление: Президентскому оркестру 15 лет
За 20 лет он стал одним из символов Минска и самых узнаваемых построек Беларуси. Его изображения можно встретить в книгах, на почтовых марках и сувенирной продукции, а необычная архитектура строения ежедневно попадает в объективы видео- и фотокамер. Здесь проходят самые ответственные и важные мероприятия, в том числе с участием главы государства.
Петр Волков, директор Дворца Республики:
Больше всего мне запомнилось 20 лет назад II Всебелорусское собрание. До него оставалось пять дней, а у нас не было стульев в большом зале, не было мебели. Было много пыли и грязи. И я тогда себе подумал, что, если коллектив выдюжит и проведет на достойном уровне это собрание, значит, мы будем жить.
С юбилеем коллектив поздравил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что сегодня именно он закладывает надежный фундамент для сохранения и дальнейшего развития лучших традиций белорусского народа, духовно обогащают его, прививают молодому поколению чувство прекрасного и гордости за свою Родину.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Дворец Республики, естественно, символизирует, в том числе, и суверенитет нашего государства. Потому что практически с момента обретения нами государственности это здание начинает превращаться в основной социальный и общественно-политический центр всех мероприятий, которые проходят у нас в государстве.
Планы у коллектива Президентского оркестра грандиозные.
Так, уже в декабре увидим и услышим заслуженных музыкантов на СТВ. 6 декабря во Дворце Республики завершится турне проекта нашего телеканала «Золотая коллекция белорусской песни». Впервые за долгие годы программы артисты отечественной эстрады выйдут на сцену под аккомпанемент Президентского оркестра.