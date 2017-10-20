Если коллектив выдюжит, значит, мы будем жить: как начиналась история Дворца Республики

За 20 лет он стал одним из символов Минска и самых узнаваемых построек Беларуси. Его изображения можно встретить в книгах, на почтовых марках и сувенирной продукции, а необычная архитектура строения ежедневно попадает в объективы видео- и фотокамер. Здесь проходят самые ответственные и важные мероприятия, в том числе с участием главы государства.

Петр Волков, директор Дворца Республики:

Больше всего мне запомнилось 20 лет назад II Всебелорусское собрание. До него оставалось пять дней, а у нас не было стульев в большом зале, не было мебели. Было много пыли и грязи. И я тогда себе подумал, что, если коллектив выдюжит и проведет на достойном уровне это собрание, значит, мы будем жить.

С юбилеем коллектив поздравил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что сегодня именно он закладывает надежный фундамент для сохранения и дальнейшего развития лучших традиций белорусского народа, духовно обогащают его, прививают молодому поколению чувство прекрасного и гордости за свою Родину.