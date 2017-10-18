Министр обороны прокомментировал гибель Александра Коржича в Печах

Новости Беларуси. Министр обороны выразил соболезнование родным Коржича и сделал заявление по поводу трагедии в 72 объединенном учебном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 3 октября в подвале медицинской роты обнаружили тело 21-летнего Александра Коржича, проходившего срочную службу в воинской части в Печах.

В ходе расследования, которое находится на личном контроле у Президента, задержаны 10 военнослужащих. Ряд должностных лиц отстранен от исполнения служебных обязанностей и уволен из армии. По заверению министра, наказаны будут не только виновные в смерти солдата, но и те, кто бездействовал.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

В 72 объединенном учебном центре погиб солдат. Вы все об этом знаете. Это больно, это обидно. Для Вооруженных Сил в том числе, потому что не должно быть в мирное время смертей военнослужащих, особенно срочной службы.

Я выражаю глубокое соболезнование родителям погибшего Александра Коржича – и Светлане Николаевне, и Александру Викторовичу.

Я душой, сердцем, умом понимаю, что все те мечты, связанные с сыном, все те планы, которые намечались, все те цели и задачи, которые ставились, их решение, их достижение – они не будут достигнуты. Сына нет, и никакими словами, никакими поступками не уменьшить боль, трагедию. Это больно. Сейчас самое главное – восстановить всю полноту картины произошедшего, потому что есть очень много неясных, непонятных вещей.

Следствие рассматривает три версии. Поэтому надо дать правовую оценку всему тому, что произошло, чтобы принять в том числе и уголовное решение по отношению виновным должностным лицам. Министерством обороны в ходе проведения служебного расследования в 72 объединенном учебном центре выявлены нарушения исполнения должностных обязанностей. В рамках этого принят ряд решений.

Некоторые должностные лица, в том числе начальник третьей школы по подготовке специалистов, командир танковой роты, зам по идеологии этой роты уволены. В отношении командира и замполита роты Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Ряд должностных лиц, связанных с учетом, воспитанием, медицинским обеспечением личного состава, отстранены мной от должностей. По ним принимается решение о дальнейшем предназначении: или увольнение из Вооруженных Сил, или снижение в воинской должности.

Следственным комитетом уже возбуждены уголовные дела в отношении семи сержантов, которые подозреваются в превышении служебных полномочий.

В отношении двух офицеров (командира роты и замполита роты), которые подозреваются в халатном отношении к исполнению обязанностей в вопросах воспитания и бездействии в той обстановке, которая у них была в подразделении. И прапорщик, старшина этой роты за мошенничество, связанное с денежной карточкой рядового Коржича.

Позиция Министерства обороны остается неизменной – неотвратимость наказания.

И эта неотвратимость наказания должна быть и в отношении тех лиц, которые непосредственно виновны, и в отношении тех, которые своим действием или бездействием, равнодушием привели к этой ситуации.

Надо понимать, что Вооруженные Силы – это большой организм. Кроме 72 центра есть еще около 200 других частей (какие-то поменьше, какие-то – побольше). На сегодня 92 % этих организмов работают без происшествий и преступлений. В том числе и благодаря взаимодействию с родителями, с родственниками военнослужащих.

Те задачи, которые возложены на Вооруженные Силы, выполняются достойно и в полном объеме. Армия – это школа воспитания молодых людей, которые, уходя из нее, в подавляющем большинстве способны защитить себя, свою семью и страну. В этом я уверен.

Да, есть проблемы, есть недостатки, мы их решаем и будем решать.

Я хотел бы, пользуясь случаем, обратиться и к родителям – к матерям и отцам, дедушкам и бабушкам – по одному вопросу. Я не буду вам давать рекомендации или советы, вы взрослые люди и прекрасно понимаете, о чем я буду говорить. Я вас прошу. Ведь в сути неуставных взаимоотношений ключевое слово «взаимоотношения». Они есть везде – и на гражданке, и в армии. Но в армии все регулируется уставом, поэтому всякие нарушения называются неуставными взаимоотношениями и являются грубым дисциплинарным проступком, преступлением. А на чем они основаны? На взаимоотношениях. Взаимоотношениях старшего и младшего, сильного и слабого. А если при этом еще присутствует равнодушие окружающих, халатность, трусость, то это все выливается в те трагедии, в те глумления и издевательства, которые мы называем дедовщиной.

Мальчишки дрались и будут драться. Мы вынуждены возбуждать уголовные дела из-за того, что кто-то с кем-то мимолетно подрался. Это закон. И мы стоим только на точке зрения закона. Поэтому прошу родителей, родственников обратить внимание на воспитание детей. Не только для армии. В армии мы делаем все для этого, несмотря на те проблемы, которые есть, кадровые проблемы. Но как относится старший к младшему, сильный к слабому – это очень важно, это аукается потом нехорошими вещами.

Погиб солдат. Какие-то солдаты – их круг уже определен – унижали, морально унижали, деньги изымали.

Но у этих сержантов, которые, я надеюсь, сядут в тюрьму, чтобы неповадно было другим, тоже есть матери. И для них это тоже горе, это надо понимать.

Прошу, когда вы приезжаете на присягу, и с вами проводятся ознакомительные беседы с командирами воинских частей, внимательно послушайте их. Они вам худого не скажут. Они вам скажут то, что вам надо делать в отношении своих сыновей, для того, чтобы их служба прошла без проблем. Эта взаимосвязь командования воинской части с родителями должна быть постоянной. А не так, что беседа прошла, а потом полтора года ни звонка, ни ответа, ни привета.

Если вас что-то волнует, вы подозреваете что-то – обращайтесь.

Командир обязан принять решение. Если он не будет принимать решение, его не будет на этой должности. Это я гарантирую. Если вы не верите этому командиру – ваше дело, конечно, но есть другие силовые структуры: Следственный комитет, прокуратура, милиция. Министр обороны ежемесячно принимает каждую первую среду месяца. Я провожу выездные приемы в районах, в областях. Ничто не мешает прийти и сказать об этом. К сожалению, на всех этих приемах мизер тех матерей, которые обращались.

Всего в Беларуси около 200 воинских частей, и в большинстве нарушений нет. Глава оборонного ведомства обратился к родителям всех военнослужащих и заверил, что никто из виновных не уйдет от ответственности.