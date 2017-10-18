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Своими глазами увидеть место, где произошла трагедия: Комитет солдатских матерей провел свое расследование в Печах

18 октября 2017 15:14
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Новости Беларуси. В части, где погиб Александр Коржич, материнское расследование провели представительницы Комитета солдатских матерей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Женщины, многие из которых сами пережили подобную трагедию, решили лично узнать, что же на самом деле происходит на территории «учебки» в Печах. Матери оценили бытовые условия и пообщались с военнослужащими.

Своими глазами увидеть место, где произошла трагедия: Комитет солдатских матерей провел свое расследование в Печах-1

Президент освободил от должности начальника 72-го объединенного учебного центра в Печах (подробности). 

Галина Чигринова, председатель Республиканского комитета Белорусской общественной организации солдатских матерей:
Сегодня мы приехали, чтобы своими глазами увидеть место, где произошла эта трагедия. И побеседовать с людьми, которые последние минуты общались с ним, и с мальчиками, с которыми он служил и был рядом.

Посмотреть своими глазами, что бы у нас сложилось свое мнение.

Это своего рода материнское расследование. Чтобы мы могли знать и объективно отвечать на те вопросы, которые задают нам мамы ребят, которые служат, и мамы детей, которые подрастают и готовятся к службе в армии.

# общество # Фотофакт # Гибель солдат в армии # Галина Чигринова

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