Фликер на велосипеде, на сумке, на одежде: республиканская акция ГАИ

Новости Беларуси. Республиканская акция ГАИ стартовала на дорогах страны. Главная ее цель – профилактика ДТП с участием пешеходов и велосипедистов в темное время суток, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Эта акция – уже не первая осенью-2017. Сокращение светового дня, ухудшение видимости и игнорирование светоотражающих элементов усложняют дорожную обстановку.

На этот раз внимание пешеходов и велосипедистов обратят на необходимость светоотражающих элементов.

Про фликеры, кажется, знают все. Однако далеко не все их используют. А зря, ведь в темное время суток это – настоящее спасение. У водителя появляется шанс принять меры к экстренному торможению: «меченый» пешеход виден на расстоянии 200 метров. Поэтому не пренебрегайте светоотражающими элементами, носите сами и учите носить их своих детей.